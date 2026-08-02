Paradistes de Sant Pere demanen més parades i noves activitats pel futur del mercat

El procés participatiu que l'Ajuntament ha anunciat per definir el futur del Mercat del Triomf arriba en un moment en què els paradistes coincideixen que l'equipament conserva una base sòlida de clients, però necessita trobar noves fórmules per continuar guanyant atractiu. L'objectiu municipal és combinar l'activitat tradicional de les parades amb nous usos i activitats.
Els comerciants coincideixen que el principal repte no és tant mantenir les parades que continuen obertes com aconseguir que se n'hi instal·lin de noves. "Les parades que som de sempre treballem molt, tenim molta feina i ens va molt bé, però costa molt arrencar un nou negoci", explica Laura, de Fruites i Verdures Carolina. Al seu parer, l'Ajuntament hauria de posar el focus a facilitar l'arribada de nous operadors, ja que "hi ha moltes parades buides i això és el que fa falta, que la gent s'animi a agafar-ne". Una percepció compartida també per Josep Antoni García, de la carnisseria Mari Juanita, que apunta que "fer-se autònom costa molt" perquè la inversió és elevada i el retorn, sovint incert.
La Laura considera que el mercat hauria d'incorporar ofertes adaptades als nous hàbits de consum, amb més espais de menjar preparat o conceptes diferents dels tradicionals. "Hi ha mercats que es van actualitzant. Potser el model clàssic està una mica obsoleta", reflexiona. També reclama millorar l'aparcament de la zona i facilitar-ne la gratuïtat per atreure més compradors.
La dinamització també passa, segons els paradistes, per continuar impulsant activitats com la Fira del Bolet o els tallers d’aquest estiu, sense anar gaire lluny. El responsable d'Ignasi Peix a Platja, Ignasi Torres, diu que iniciatives així “contribueixen sobretot a reforçar la projecció exterior i transmetre una imatge bastant positiva del mercat”. Juan Bautista García, del bar Panets, suggereix aprofitar cites com la Festa Major de la ciutat o del barri per “organitzar activitats també a les tardes, quan el mercat ja ha tancat les parades”.
Ignasi Torres defensa que el Mercat del Triomf continua disposant d'una clientela "molt consolidada", fruit de dècades de trajectòria, i explica que els mercats acostumen a treballar amb tres àmbits d'influència: una primera corona formada pels veïns del barri, una segona integrada per clients habituals d'altres zones properes i una tercera de compradors que arriben de diferents punts de Terrassa i fins i tot de fora del municipi.
Malgrat aquesta fidelitat dels clients, els comerciants coincideixen que cal continuar ampliant la capacitat d'atracció del Mercat del Triomf perquè asseguri el seu relleu a llarg termini. Entre les idees que posen sobre la taula hi ha facilitar l'obertura de noves parades i revisar els costos que assumeixen els futurs concessionaris,una qüestió que Juan Bautista García considera clau perquè "la gent s'animaria a posar més paradetes".
Precisament aquestes aportacions són les que l'Ajuntament espera recollir durant els pròxims mesos amb el procés participatiu anunciat recentment. La primera fase serà una enquesta ciutadana per conèixer els hàbits de compra i les expectatives dels usuaris abans d'obrir el debat sobre el futur model del mercat.