L'Ajuntament accelera les obres del carrer d'Arquimedes per intentar escurçar terminis

L'Ajuntament ha accelerat les obres del carrer d'Arquimedes per intentar escurçar terminis aprofitant els mesos d'estiu de menys activitat a la ciutat. L'objectiu és minimitzar-ne l'impacte i sobretot "preservar al màxim" la campanya comercial de Nadal, un període especialment rellevant per als comerços de la zona.
Aquest matí, l'alcalde accidental i tinent d'alcalde de Territori i Habitatge, Xavier Cardona, acompanyat per la regidora d'Obres Públiques i Manteniment Urbà, Montserrat Alba, i la regidora del Districte 4, Laura Rivas, han visitat els treballs que s’estan executant a la confluència amb la plaça del Progrés. Durant l'atenció als mitjans a peu d'obra, els representants municipals i tècnics han detallat l'estat actual d'aquesta intervenció, que té com a objectiu principal pacificar la via i que també ha de modernitzar les infraestructures soterrades.
Per aconseguir-ho, l'Ajuntament ha incrementat el ritme de treball obrint fins a dos trams i mig d'obra de manera simultània. Aquesta estratègia no és només per reduir calendaris, sinó també per tenir més marge de maniobra i fer front a les sorpreses que puguin aparèixer al subsol, sobretot en el clavegueram. "Hem volgut incrementar el ritme aprofitant l'estiu i per això hem obert dos trams i mig per poder anar molt més ràpid", ha detallat l'arquitecte tècnic municipal, Sergi Murciano. "Inicialment anàvem a fer un tram abans de començar l'altre, però així anirem més ràpid, especialment si ens trobem sorpreses en el clavegueram", ha afegit Murciano.
En aquests moments, l'actuació se centra principalment al subsol del carrer, on s’està duent a terme una renovació integral de la xarxa de clavegueram d'aigües residuals i pluvials, així com millores a la xarxa d'aigua potable i d'altres serveis urbans. Els treballs, que compten amb un pressupost de 920.375,36 euros, permetran incrementar la capacitat de drenatge, reduir el risc d'inundacions i avaries, facilitar el manteniment de les instal·lacions i adequar les infraestructures a les necessitats futures de la zona. Per fer-ho, s'estan instal·lant canonades de clavegueram de 800 mil·límetres de diàmetre, preparant la infraestructura per a una futura connexió amb el col·lector general de la Rambla.
Entre les actuacions previstes hi ha la implantació de nous embornals, pous de registre i col·lectors, la connexió de claveguerons particulars i baixants pluvials, així com la renovació de canonades que han superat la seva vida útil. També s'està treballant per facilitar el futur soterrament del cablejat aeri, una intervenció que contribuirà a millorar la qualitat urbana de l'espai, ja que permetrà eliminar els encreuaments aeris de cablejat elèctric i de telecomunicacions, que passaran a ser soterrats o per façana.
Una de les grans novetats de disseny és la reubicació dels pous de registre cap als carrers laterals. El tècnic ha destacat que s'està treballant posant aquests pous "als carrers laterals perquè puguem treballar en el subsol sense tallar la circulació del carrer Arquimedes" i intentar, d'aquesta manera, que la via principal "no es torni a tallar en un temps prudencial".
D'un carrer de pas a un carrer d'estada
En superfície, l'obra consolida l'urbanisme tàctic previ per transformar la fisonomia d'Arquimedes. "Sempre ens hem centrat amb la voluntat que deixi de ser un carrer de pas per ser un carrer d'estada", ha assenyalat Xavier Cardona.
S'amplien les voreres per garantir un espai per a vianants d'un mínim de dos metres a banda i banda. A la vorera que guanya més amplada s'hi instal·laran "una sèrie de jardineres altes on plantarem arbustiva perquè li donem un altre caràcter al carrer, menys dur, més pacificat", segons ha explicat Murciano. Aquesta asimetria de l'espai i la interrupció de la línia recta de la calçada, juntament amb la integració de trams de llamborda ceràmica, forçaran els vehicles a reduir la velocitat.
Terminis, comerç i horitzó de futur
Des del govern municipal s'ha volgut expressar empatia amb els veïns i negocis afectats per una obra d'aquesta envergadura: "Demanem disculpes per les molèsties ocasionades a comerciants, veïns i a totes les persones que estan patint aquestes obres". Tot i les sorpreses tècniques habituals al subsol, l'objectiu de l'Ajuntament continua sent complir el calendari i "arribar a finals d'any o principis de l'any vinent, però sobretot salvar la campanya de Nadal en temes d'accessos i mobilitat", segons Cardona.
A llarg termini, aquesta pacificació s'emmarca en un canvi global de mobilitat a la ciutat. Mentre s'espera que vies com l'avinguda d'Àngel Sallent i les rondes absorbeixin el trànsit de pas, l'Ajuntament ja té la mirada posada en el carrer Galileu com a pròxima fase d'aquest eix. L'actuació al carrer de Galileu, però, s'estudiarà tenint en compte la necessitat d'aparcament i el futur del pàrquing del Portal de Sant Roc -que serà "un pulmó d'aparcament" i que es començarà a rehabilitar a principis de 2027-, així com l'evolució d'altres projectes estratègics com l'accés a la Ronda Nord o la futura urbanització de la Rambleta.