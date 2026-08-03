Ja es coneix el negoci que ocuparà el local comercial del nou edifici de Sant Pere

Ja es coneix quin negoci ocuparà el local comercial del nou edifici Residencial Sant Pere, a la cantonada del carrer de Sant Pere amb el carrer de Gaudí. Finalment, serà un establiment de la cadena de cafeteries i fleques 365, que obrirà així el seu setè local a Terrassa.
La identitat del futur negoci era una de les incògnites que envoltaven la promoció impulsada per Patrimonial Catalana d'Immobles (PCI). Quan la promotora va anunciar que tots els habitatges i el local comercial ja s'havien venut, va explicar que aquest espai havia estat adquirit per un grup inversor, però aleshores encara no s'havia fet públic quin ús tindria.
Ara, amb els treballs pràcticament enllestits, ja es pot confirmar que els baixos acolliran un nou 365, gràcies als logotips que presideixen l'interior de l'espai. El local compta amb gairebé 180 metres quadrats i amb una façana tant al carrer de Sant Pere com al carrer de Gaudí. Abans de l'enderroc de l'antic immoble per donar pas a la nova promoció residencial, en aquest número 31 del carrer de Sant Pere hi havia la botiga de moda multimarca per a dona Cloe.
L'obertura s'emmarca en la transformació que viu el tram central del carrer de Sant Pere, immers des de fa mesos en una profunda renovació urbanística. A pocs metres, Ambar Grup Immobiliari també està construint una nova promoció d'habitatges entre els números 23 i 25, amb un altre local comercial a la planta baixa, consolidant la revitalització d'un dels principals eixos del centre de Terrassa.