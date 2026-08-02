La Llibreria Sant Jordi busca relleu després de 50 anys al servei de Can Palet

La Llibreria Sant Jordi, un dels comerços més emblemàtics del barri de Can Palet, inicia una nova etapa després de mig segle d'història. L'establiment, situat a la carretera de Montcada, es traspassa després de cinquanta anys de servei i busca una persona que n'assumeixi la continuïtat.
Aquest agost la botiga romandrà tancada per vacances i, a partir de la reobertura, només obrirà en horari de tarda. Ho farà amb una liquidació d'estocs i descomptes, mentre deixa de comercialitzar premsa i revistes.
Malgrat el canvi, l'actual propietari, Gaspar Prat, mantindrà l'activitat de venda per internet, una línia de negoci que ha desenvolupat durant els darrers anys. També continuarà amb el subministrament de material a empreses, centres educatius i administracions, una activitat que ha anat guanyant pes amb el pas del temps.
Els orígens de la llibreria es remunten a la família Ronsano, que va posar en marxa el negoci. Posteriorment va passar a mans de Jordi Sallés i, el 1977, Gaspar Prat se'n va fer càrrec. Des d'aleshores, l'establiment ha evolucionat notablement. El que havia estat una petita llibreria de barri s'ha anat ampliant amb un magatzem i ha diversificat l'oferta fins a convertir-se en un comerç de referència més enllà de Can Palet.
A banda dels llibres i el material de papereria, la botiga també s'ha distingit per la venda de figures decoratives durant tot l'any. Entre aquestes, destaquen especialment els caganers, ja que Gaspar Prat n'és el distribuïdor oficial a Terrassa, així com una àmplia varietat d'altres figuretes.
Amb el traspàs, la Llibreria Sant Jordi afronta un moment decisiu. L'objectiu és trobar un nou responsable que permeti donar continuïtat a un establiment que, durant cinquanta anys, ha format part del dia a dia de diverses generacions de veïns de Can Palet i de la ciutat.