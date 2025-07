La contractació laboral augmenta un 6,4% el juny al Vallès Occidental

La contractació laboral va incrementar-se el juny al Vallès Occidental per segon mes consecutiu. Durant el sisè mes de l'any es van formalitzar 22.624 contractes amb lloc de treball a la comarca, 1.366 més que al maig, la qual cosa suposa un augment d’un 6,4%. Així ho recull l’últim informe d’indicadors de seguiment del mercat de treball elaborat per l’Observatori del Vallès Occidental, publicat aquesta setmana.

Segons les dades que recull el document, el primer mes de l'estiu la contractació va créixer tant en la modalitat indefinida com temporal. En percentatge, l'augment va ser més intens en la primera, però en termes absoluts, en la segona.

Del total de contractes formalitzats el juny, un 59,2% (13.400) van ser temporals i i un 40,8% (9.224), indefinits. Considerant les principals formes contractuals, el 47,0% van ser eventuals i el 38,6% indefinits ordinaris. La resta tenen un pes inferior, dels quals destaquen els d’interinitat (9,4%).

Amb relació amb el maig, el mes de juny es van signar 668 contractes indefinits més (+7,8%) i 698 contractes temporals més (+5,5%).

Si la comparativa no es fa entre el mes de maig i el de juny d’enguany, sinó entre el juny d'enguany i el de l'any passat, en canvi, s'ha produït un descens de la contractació laboral al Vallès Occidental. En concret, el mes de juny del 2025 es van signar 895 contractes menys que els 23.519 del juny del 2024, amb una davallada en termes percentuals d'un 3,8%. Aquesta caiguda s’ha produït en la modalitat temporal (-1.579 contractes; -10,5%), mentre que la indefinida ha augmentat (+684 contractes; +8,0%).

366 persones afectades en 7 ERO

A l'altra banda, aquest mes de juny es van registrar 7 procediments de regulació d’ocupació que van afectar 366 persones a la comarca. Respecte de maig es va reduir el nombre de persones afectades (70 persones menys). Del total d’assalariats, 288 van ser afectats per mesures d’extinció de contracte, 89 per suspensió i 49 per reducció de jornada.

Territorialment, les persones afectades es localitzen a cinc municipis: Castellbisbal (228), Cerdanyola del Vallès (70), Sabadell (63), Rubí (3) i Sant Quirze del Vallès (2). Pel que fa als sectors, indústries manufactureres (288) concentra el gruix de persones afectades, seguit de construcció (70) i comerç a l’engròs i al detall (8).

Entre gener i juny s’han realitzat 34 expedients a la comarca que han afectat, en total, 2.228 persones, de les quals 1.602 han estat per mesures de suspensió de contracte. El gruix de les persones afectades es localitzen a Castellbisbal (1.200) i Terrassa (319). La resta es reparteix entre nou municipis més. Pel que fa als sectors, el gruix es concentra a indústries manufactureres (1.937), comerç a l'engròs i al detall (103) i hostaleria (80).