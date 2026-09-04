A Terrassa s'escolta el misteri de la música del cel

El fet que soni un orgue en una església no ha de ser motiu de sorpresa, ni tan sols en el cas de la parròquia de la Sagrada Família i el seu imponent instrument, però sí que constitueix segurament un impacte que la solemnitat dels sons de l’artefacte de vent es combini amb els de la percussió històrica. Tal fusió es produirà aquest diumenge, 6 de setembre, en el tercer capítol del cicle Sons del Temps, que porta a Terrassa la proposta “Misterya celestis soni”.
Josep Mateu a l'orgue i Pere Olivé al comandament de la percussió antiga, amb campanes i altres components, protagonitzaran l’espectacle, amb inici previst a les 18 hores al temple situat al número 198 del carrer de Faraday. Segons la presentació de l’obra, “Misterya celestis soni” fa referència a la sonoritat etèria, misteriosa i celestial de les campanes, “fusionades amb el so de l’orgue, també sempre relacionat amb el misticisme”.
Els impulsors d’aquesta iniciativa conceben el concert com una barreja eclèctica d’instruments i estils, amb un repertori que abasta des de l’època medieval, amb peces extretes del Llibre Vermell de Montserrat, fins a obres de creació recent, “fent una aturada en la música de l’esplendorós període barroc”.
El joc cromàtic de campanes i l’orgue evoquen sonoritats “contemplatives i màgiques” en una proposta que inclou, així mateix, els sons de l’orgue combinat amb diferents instruments de percussió com les timbales i les castanyoles, “en un registre més mundà i profà, on la dansa i la música de saló també hi tenen cabuda”.
Cinc propostes
Aquest cicle Sons del Temps, el 18è, va començar el 26 d’agost amb “Amor, no te llame amor”, d’Opera Omnia, al Castell Cartoixa de Vallparadís i havia de prosseguir aquest divendres amb “Emili Vendrell: la veu del poble” al convent de Sant Francesc. “Misterya celestis soni” és el tercer dels cinc espectacles del programa.
El concert de l’organista Josep Mateu i el percussionista Pere Olivé té un preu d’11 euros per a l’entrada general, amb un descompte del 50% per a joves amb 18 anys. La durada prevista és d’una hora i 30 minuts.