La Seu d'Ègara s'omple de llum i de música

L’elenc és tan nombrós com reconegut. Artistes com Gemma Humet repetiran aquest dissabte i aquest diumenge l’espectacle “La nit de la llum”, una proposta artística que comença aquest divendres i que serveix de suport a la candidatura de La Seu d’Ègara a Patrimoni Mundial de la Unesco. A partir de les 20 hores se succeiran al complex monumental les actuacions musicals, reforçades per les projeccions musicals creades per Ginés Pino i la il·luminació artística dissenyada per Joan Roca.
El preu de les entrades és de 15 euros. El festival, organitzat per ENFOC Musical, inclourà les actuacions de l’actor Jaume Gil, l’Agrupació Folklòrica Amunt i Crits, el quadre de ball Aben-Zaide del Centro Cultural Andaluz de Alcalá la Real, la Capella del Priorat de Santa Maria, el Cor Somriures i la Camerata de Santa Maria.
Músics com Pol García, Elvira Barnadas o Roc Alemany comparteixen cartell amb Daniel Garcia, Miquel Costa, Enric Alegre i Gerard Casulleras. La nòmina es completa amb els cantants Pere Moliné, Laia Camps, Joan Martínez Colás i Gemma Humet. Després del recorregut artístic per La Seu d’Ègara, els assistents podran gaudir d’una mostra gastronòmica elaborada amb productes locals. L’aforament previst és de 120 persones per sessió.