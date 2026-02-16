El MNACTEC rep una donació de fotos antigues de la fábrica Asland

El Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (MNACTEC), amb seu principal a Terrassa, ha incorporat a les seves col·leccions 70 fotografies de 1984 de l’antiga fàbrica Asland de Castellar de n’Hug. Rafel Freixa ha fet donació de 70 negatius fotogràfics que mostren l’estat de la fàbrica de ciment abans de la seva adquisició per part de la Generalitat de Catalunya l’any 1996. L’antiga fàbrica Asland és avui el Museu del Ciment de Castellar de n’Hug, seu del MNACTEC.
Els 70 negatius fotogràfics monocromàtics en suport plàstic daten de l’any 1984 i mostren l’antiga fàbrica de ciment Asland al Clot del Moro, a Castellar de n’Hug. La incorporació d’aquest material al MNACTEC ha estat possible gràcies a la donació de Rafel Freixa, autor de les fotografies.
El material mostren l’antiga indústria en estat d’abandonament, abans de la seva compra per part de la Generalitat de Catalunya, l’any 1996, i de la intervenció per convertir-la en museu.
"Les imatges permeten veure parts que actualment han desaparegut, així com identificar alguns aspectes arquitectònics que poden ajudar a la interpretació del procés de producció de la fàbrica", destaca el museu. La col·lecció està formada per imatges de l’exterior de la fàbrica, diversos espais interiors, de detalls i de la xemeneia, així com imatges del Xalet del Clot del Moro, els habitatges dels enginyers i la caserna de la Guardia Civil.
El Museu del Ciment
L'antiga fàbrica de ciment Asland, situada al paratge del Clot del Moro, en el municipi de Castellar de n'Hug, va funcionar de 1904 fins a 1975. Les restes avui visibles encara posen de manifest l'espectacularitat d'un dels conjunts fabrils més increïbles de la industrialització catalana, emmarcat en un entorn natural singular.
Actualment el conjunt està adscrit al MNACTEC, i s'hi ubica el Museu del Ciment de Castellar de n’Hug, inaugurat l'any 2002. La fàbrica i el seu entorn van ser declarats Bé Cultural d’Interès Nacional, en la categoria de monument històric, l'any 2005. "La visita al museu permet entendre l'impressionant conjunt de les restes d’aquest complex industrial aixecat per un grup d’industrials a principis del segle XX", conclou el museu.