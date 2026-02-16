Vivaldi es fa dansa contemporània a Terrassa

Publicat el 16 de febrer de 2026 a les 17:07

La companyia Spellbound Contemporany Ballet va omplir dissabte de dansa contemporània LaFACT de Terrassa amb “Vivaldiana”, una coreografia basada en l’obra del compositor del barroc Antonio Vivaldi.

L’espectacle, una producció italiana sota la direcció i coreografia de Mauro Astolfi, va combinar diverses formulacions de ballarins per exposar una innovadora aposta que va entusiasmar el públic. La sala presentava un 75% d’aforament complert.

Moment de l`actuació de la companyia Spellbound Contemporany Ballet

Lluís Clotet

La companyia Spellbound Contemporany Ballet visitava per segona vegada LaFACT, on va portar al 2027 “Les quatres estacions”, una adaptació de la popular obra de Vivaldi.