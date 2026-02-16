L‘artista que ha pintat un gran mural sobre Gaza: “Les llàgrimes no em deixaven veure el llenç”

Des de fa més de 25 anys, una Pietà pintada per Carmen Valverde llueix el seu dolor al costat d’una altra realitzada en el segle XV a la capella de Santa Catalina, al Museo Catedralicio de Salamanca, però, sense ànims d’entrar en el bassal de les comparacions, i amb el màxim respecte, la pintora terrassenca creu que aquesta d’ara possiblement reflecteix millor (si més no, de manera diferent) el dolor per allò que té de contemporani i perquè alguna cosa (molt) de dolor transitava pel pinzell des de la sensibilitat ferida de l’autora. No és una Pietà a l’ús, però és com si ho fos. És el llenç que tanca el mural sobre Palestina en el qual Valverde ha plasmat aquesta mescla de ràbia, tendresa, ferida, solidaritat i impotència sedimentats en el cor i que havia de sorgir d’alguna manera. És una obra de 10 metres lineals, per un metre d’altura. És oli sobre tela, tècnica que a Valverde li resulta més idònia perqut té temps “a fer continuïtats”. Però no parlem de tècnica.
Carmen Valverde manté el mural en un passadís de casa seva, on va acabar de pintar-lo fa unes setmanes després de fer els primers passos en una taula quirúrgica i de gairebé cinc mesos de treball pictòric i emocional, però la intenció és exposar-lo aviat. El primer propòsit passa per instal·lar-lo a LaFACT amb una disposició “en forma d’U oberta, perquè sigui envolupant”, avança l’artista.
Això serà ja, al març, si es compleixen les previsions. Després, l’obra viatjarà a Madrid, on la pintora terrassenca ha dut a terme diversos projectes. La funció d’aquesta obra sobre Gaza, no obstant això, “no és comercial”, reitera Valverde: “Volia contribuir a donar un clatellot a la societat, perquè deixi de mirar cap a una altra banda. Per a mi ha estat un treball terapèutic. Estava malament i havia de treure aquest mal d’alguna manera. El que ve després ja depèn de l’Univers i no de mi”.
“Ara ja no es parla tant de Gaza. L’estan deixant morir. Últimament, es parla més de Groenlàndia”, conclou l’artista
El cineasta Antoni Verdaguer prepara un curtmetratge sobre l’obra. Abans de desenvolupar el mural, Valverde va fer el muntatge previ amb fotos lliures de drets per usar-les com a models. Després es va llançar en braços de la catarsi dia rere dia, amb parèntesis obligats per projectes com l’elaboració de la postal municipal de felicitació nadalenca, el comissariat de dues exposicions a Madrid o la seva participació en el procés de selecció de creacions per a una producció internacional sobre les pintures negres de Goya.
La pintora tornava després a l’estudi, a la llar transformada, una vegada més, en taller de venes obertes. I porfidiejava en aquesta nena que plora desconsolada, en aquest pare que s’abraça al seu fill, en aquest nen amb el cap embenat que sembla mirar a la càmera, en aquesta anciana amb les mans a la cara. “La presentació d’aquest treball és més bruta que de costum. Sempre treballo molt net, però aquí havia de transmetre una sensació d’incomoditat”, declara la pintora. Els quadres llancen pols d’amargor. “Al principi de tot, les llàgrimes no em deixaven veure el llenç”, recorda l’artista, de 59 anys.
Un nen que no es veu
La galeria està formada per 14 personatges, però també hi ha un nen que no es veu. Més ben dit: al qual no se li veu ni el seu rostre adolorit. El seu cadàver s’endevina. Està embolicat en un llençol. Són 15 els retratats. Hi ha un bebè en braços. La seva mirada guarda una espècie d’ira d’anys, més que por. “És una mirada perillosa”, diu la creadora. “El mural és una narrativa del dolor i el genocidi. Crec que va ser Bansky el que va dir que la Història l’escriuen els vencedors, però l’art és per als vençuts”, agrega.
Aquella Pietà de Salamanca tenia models reals, una vídua jove i un xaman. Aquesta, també. En aquesta es veu “més dolor i desolació”, reflexiona l’autora. “Ara ja no es parla tant de Gaza. L’estan deixant morir. Últimament, es parla més de Groenlàndia”, conclou.