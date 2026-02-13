Anna Tobella és Adalgisa a l'òpera "Norma" de Bellini: "Això és bel canto pur"

Autor: Vincenzo Bellini (1801-1835). Títol: “Norma”. Estrena: Teatro alla Escala de Milà, 26 de desembre de 1831. Estrena a Catalunya: 4 de juny de 1835, al Teatre de la Santa Creu de Barcelona. L’acció es desenvolupa a la Gàl·lia durant l’ocupació romana, al voltant de l’any 50 aC. Norma és una sacerdotessa obligada a mantenir-se verge, però té una relació secreta amb Pollione, el cap dels enemics romans, i hi té dos fills. Quan ell se’n cansa, busca una novícia jove, traïció que desencadenarà el clímax narratiu. Adalgisa és Anna Tobella, mezzosoprano de Terrassa, en el muntatge contemporani del 38è cicle impulsat per la Fundació Òpera Catalunya.
Per a la cantant egarenca, interpretar Adalgisa “és un d’aquells somnis que es guarden molts anys” i que ara pot compartir amb els seus. La mezzosoprano mai havia afrontat un rol sencer com aquest: “És un repte complicat, però molt enriquidor. És bel canto pur i dur”, declara al Diari de Terrassa abans de subratllar el principal atractiu dramàtic del seu personatge: “S’enfronta a un doble dilema, moral i emocional; és una joveníssima novícia que s’enamora d’un home que, a més, és romà, invasor”.
La gira
La gira de “Norma”, òpera en dos actes amb música interpretada per l’Orquestra Simfònica del Vallès (OSV), es durà a terme a diversos teatres del 18 de febrer al 17 de març, amb Tobella a l’escenari els dies 18 i 22 de febrer (Sabadell), 27 de febrer (Sant Cugat del Vallès), 1 de març (Granollers), 4 de març (Manresa), 7 de març (Palau de la Música de Barcelona) i 15 de març (Vic).
Anna Tobella és llicenciada en cant pel Conservatori del Liceu i va debutar al Gran Teatre del Liceu el 2007 amb “Manon”. Ha participat en multitud de produccions d’aquest teatre líric i ha interpretat un gran nombre de rols en obres de Mozart i Rossini amb l’Associació Bilbaïna d’Amics de l’Òpera (ABAO) i Òpera a Catalunya, al Teatro Real i al Teatro de la Maestranza, i ha cultivat també repertori simfònic, contemporani, sacre i de concert.
“Norma”, la vuitena òpera de Bellini, amb llibret de Felice Romani, constitueix una de les obres més paradigmàtiques del bel canto i la més coneguda d’entre les que va compondre l'autor italià. Quan s’assabenta de la traïció de Pollione, Norma esclata. No obstant això, amb l’amant a les seves mans, presoner, ella manifesta davant el seu poble que ha trencat els vots i mereix el càstig: morir a la foguera, juntament amb Pollione, qui queda admirat per la noblesa d’ànima i el coratge d’aquesta dona. La tragèdia se serveix en forma de sacrifici.
L’espectacle és considerat un dels cims de l’estil belcantista, conreat pel propi Bellini, Donizetti i altres compositors de l’època, que donava preeminència a l’expressivitat de la veu, amb melodies llargues i dramàtiques; en aquest cas, en un espai regit per la lluna i l’arbre sagrat que al final esdevé pira.
Carles Ortiz
La producció també compta amb Carles Ortiz, terrassenc, com a director d’escena i vestuari. Ortiz va cursar estudis de cant al Conservatori de Terrassa i el 1996 va formar part de la primera Escola d’Òpera interpretant els papers de Basilio i Don Curzio a “Les noces de Fígaro”. El 2002 va debutar amb “Madama Butterfly” al cicle Òpera a Catalunya en la faceta de direcció. Amb “Norma”, l’objectiu “no és reconstruir un passat llunyà, sinó acostar els personatges al públic d’avui i mostrar-los com a ésser humans recognoscibles, amb conflictes i emocions plenament actuals”, indica el director escènic.