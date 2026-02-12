Refresc de jazz per a temps d'hivern a Terrassa

Albert Cirera torna com a titular a la Nova Jazz Cava de Terrassa, on ha tocat tretze vegades, l’última amb Kamarilla, aquest cop per presentar el seu últim treball discogràfic, “Orangina”, un projecte amb nom de refresc amb el qual explora els límits del jazz a través de la combinació entre composició, improvisació i interacció col·lectiva. Jazz, en definitiva. El compositor igualadí aterrarà aquest divendres (21.30 hores) al local del passatge de Tete Montoliu amb una de les formacions més sòlides del jazz contemporani del país, Albert Cirera & Els Tres Tambors: el mateix Albert Cirera Jiménez (saxo tenor i saxo soprano), Roger Mas (piano), Marko Lohikari (contrabaix) i Òscar Domènech (bateria).
La formació manté els efluvis de la base deixant una esquerda, a vegades ampla, a vegades estreta, per a les improvisacions, de manera que el treball del quartet sembla eixamplar fronteres per tornar després a la llar de la melodia que n’és el fonament de tot plegat. Publicat el 2025 pel segell Underpool, “Orangina” suposa un nou pas endavant en un projecte que acumula més d’una dècada de trajectòria compartida “i un llenguatge artístic plenament consolidat; segons indica el Club de Jazz Terrassa en la presentació del concert. L’àlbum exposa “una música viva, rica en matisos i contrastos, que alterna moments d’alta intensitat expressiva amb passatges més introspectius i atmosfèrics, sempre amb una gran riquesa rítmica i una forta cohesió de grup”, afegeix.
Llibertat
El quartet que actuarà aquest divendres a la Nova Jazz Cava comptarà amb els mateixos músics que han enregistrat el disc: Cirera, Roger Mas, Marko Lohikari i Òscar Domènech, intèrprets amb marcades personalitats musicals que es veuen satisfetes en un espai de llibertat creativa.
El risc, però, hi conviu de manera natural amb les estructures rítmiques de cada tema en aquesta formulació. Tot controlat. Les arrels jazzístiques romanen en el seu lloc, però no hi ha por a obrir les branques amb l’experimentació.