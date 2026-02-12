Hèlix de melodies a Terrassa

Ravel en piano, violí i violoncel, lirisme que fa sala en 62 minuts de gaudi. Amics de les Arts i Joventuts Musicals de Terrassa presenta aquest divendres un concert de l’Hèlix Trio, un conjunt que revisita peces clàssiques i contemporànies amb el seu repertori “Mites en dansa”. El recital, previst per a aquest dijous, ha canviat de dia a causa de l’emergència per fort vent.
Com la saviesa popular assentada en refranys és de summa utilitat en moltes ocasions, potser aquesta n’és una. Si no hi ha mal que per bé no vingui, encara que sigui per una ventada, l’ajornament del concert programat per a aquest dijous dins del cicle Fem Sala d’Amics de les Arts i Joventuts Musical propicia que l’esdeveniment se celebri aquest divendres, just 24 hores després, i potser (potser) obté una mica més de ressò en forma d’auditori. La cosa promet, perquè la institució cultural ha organitzat un recital de la formació Hèlix Trio, un conjunt de música clàssica de tres joves però àmpliament preparats per oferir un menú carregat de lirisme.
L’Hèlix Trio són Paula Belzunegui Moreno (piano), Jaume Angelès Fité (violí) i Iago Domínguez Eiras (violoncel). L’espectacle que desenvoluparà avui a la seu d’Amics de les Arts, a partir de les 20 hores, es titula “Mites en dansa” i es presenta com “un recorregut sonor que connecta tradició i modernitat, forma i llibertat, i que convida l’oient a viure un diàleg emocionant entre passat i present”. Segons anuncia l’entitat cultural, aquest itinerari sensorial prendrà cos en un programa que inclou obres de tres veus destacades de la música de cambra: Joseph Haydn (1731-1809), Bohuslav Martinu (1890-1959) i Maurice Ravel (1875-1937), que el trio desplegarà en una hora de concert.
El Trio en Do major número 27 de Haydn, de 19 minuts de durada i tres moviments, obrirà el programa amb un homenatge a l’elegància, la vitalitat, l’equilibri formal i els jocs melòdics típics d’un dels mestres del classicisme. Per a la part dedicada a Martinu, el conjunt de corda ha elegit el Trio per a piano, violí i violoncel núm. 2, una composició de 1950 caracteritzada pel contrast d’energia rítmica i lirisme en una partitura que combina influències neoclàssiques amb llenguatge modern i directe. Després dels tres moviments de la peça de Martinu (15 minuts de durada en total), el conjunt afrontarà el Trio per a piano en La menor de Ravel, una obra de 1914 amb trets impressionistes, subtils, delicats.
Trajectòria
Premis
L’Hèlix Trio va néixer l’any 2022 a la Hochschule für Musik FHNW Basilea, on actualment està cursant el grau Certificate of Advanced Studies. El grup ha obtingut premis importants com l’ORPHEUS Swiss Chamber Music Competition 2022 a Suïssa i el Concurs La Flama 2023 de Joventuts Musicals de Catalunya. El llistat de reconeixements es va ampliar el novembre de 2024, quan el trio va ser nomenat Ensemble Emergent 2025 per FestClásica, a més de rebre també el segon premi al Premi BBVA de Música de Cambra Montserrat Alavedra 2024, i el Premi Filippo Nicòsia a Itàlia.
Des de juliol del 2023, l’Hèlix Trio forma part de l’Acadèmia Europea de Música de Cambra i de la xarxa Le Dimore del Quartetto. Durant la temporada 2024-2025, va debutar l’Auditori de Barcelona, a la programació del Festival Emergents. Ha estat convidat a esdeveniments com el Piano Trio Fest (Berna), el Swiss Chamber Music Festival (Adelboden), i el Festival Musikdorf Ernen, a més de debutar el 2023 al Palau de la Música Catalana.
L’ensemble ha participat en diversos festivals i acadèmies, com les IMS Prussia Cove Masterclasses, i l’Acadèmia Internacional de Música de Cambra de Vic, i també ha intervingut en classes magistrals amb músics com Steven Isserlis, Patricia Kopatchinskaja, Heime Müller (Quartet Artemis), Robert Levin, Miriam Fried, Heinz Holliger, Johannes Meissl, Patrick Jüdt, i Eckart Runge, entre d’altres.