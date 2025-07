Exposició a Terrassa: de fotos d'ones d'aigua a una caixa de fils

No cal córrer, però tampoc és recomanable adormir-se. L’exposició Col·lectiva’25 que acull Amics dels Arts a Terrassa romandrà oberta al públic fins aquest diumenge vinent, 13 de juliol. I val molt la pena, sobretot per la diversitat que queda patent en l’explicació de la mostra i més palesa encara en la mostra. L’organització va a càrrec de COLBACAT (Col·legi de Doctors i Llicenciats en Belles Arts i Professors de Dibuix de Catalunya). L’exposició presenta 33 quadres i sis escultures de nou artistes, però, ja se sap, la quantitat és el menys important en qüestions d’art.

La sala Salvador Alavedra d’Amics dels Arts (carrer del Teatre, 2) esdevé espai de figures i suggeriments, d’un ventall de propostes que van de l’ondulació quieta de les ones a les fotografies de Guiomar Amell, “L’art de l’aigua” (retalls de l’aigua a Còrsega, a Capri, a Venècia, a Sardenya) a les cianotípies i daurat de Raimon Guarro (“Ashle 1”, “Milena”, per exemple), passant per les obres sobre paper, sèrie d’homenatge a l’arquitecte Kengo Kuma, de Glòria Martí. La pintora i dibuixant Rosa Maria Villalba aporta tres aquarel·les, com la demostració realista de “Caixa de fils”, mentre que Esperança García està representada a la sala amb obres de tècnica similar; és el cas en aquarel·les sobre paper Arches, com “Peònies” , “Rosa negra” o “Far”.

Tècnica mixta

La proposta de Neus Aller experimenta amb la tècnica mixta en obres com “La luz me hería”, “El río de lágrimas” o “La madera muerta”, i al seu costat, els quadres de Ramon Ballesté componen una mena d’homenatge en llapis sobre paper: “Ens va fer Joan Brossa”.

La mostra es pot visitar a la sala Salvador Alavedra

Alberto Tallón

El passeig de suggeriments per la sala Salvador Alavedra es completa amb dues propostes d’un cert risc que surten indemnes, es diria que reforçades, de l’aposta. Antonio Aguirre ofereix quatre paisatges mitjançant pintura electrònica en format fotogràfic. Lídia Sevilla, en la vitrina de l’espai central, presenta sis escultures (“Atzar”, “Cercle de dòlmens”, per exemple) amb impressió 3D en ceràmica, porcellana i esmalt. El que s’ha dit: hi ha temps fins al diumenge. L’horari: de 18 a 20 hores.