Sabeu que el patrimoni cultural de Terrassa es refresca aquest estiu?

L’estiu reconverteix horaris des de la laxitud intrínseca a una època de l’any en la qual el temps sembla allargar-se. Amb el crepuscle no sempre arriba la calma del sofà, sinó l’activitat, o una continuació d’aquesta. El dinamisme cultural a Terrassa pot tenir anades i vingudes, períodes d’ebullició seguits d’uns altres d’un cert recés, però rares vegades s’extingeix. Un exemple el constitueix Refresc de Patrimoni 2025, el programa disposat pel Museu de Terrassa per apropar (encara més) el patrimoni històric, artístic i cultural de la ciutat a la seva gent, i a aquells que vinguin de fora a conèixer aquest tresor de continents i continguts.

Parlem del cicle de visites nocturnes estivals, que enguany inclou sessions sobre la Guerra Civil, sobre la postguerra, sobre bruixes i, per descomptat, un recorregut pel cementiri municipal a la llum de la lluna. L’objectiu és incidir en la familiarització ciutadana amb el patrimoni d’una forma lúdica.

L’assortiment és divers. El parc de Vallparadís és un espai ple d’històries no sempre prou conegudes, com també ha passat inadvertida la rellevància de Terrassa en el moviment espiritista internacional. Les entrades es poden adquirir a Entràpolis (6,50 euros), tret de la visita al cementiri, que és gratuïta.

Primera parada: “La Guerra Civil a Terrassa". Punt de trobada a la Casa Alegre el dijous 17 de juliol

El programa s’iniciarà aquest dijous vinent, 17 de juliol, amb un itinerari centrat en “La Guerra Civil a Terrassa". Es durà a terme a partir de les 22 hores (amb dues hores de durada), compta amb el suport del Arxiu Administratiu i té com a punt de trobada la Casa Alegre de Sagrera, un dels cinc equipaments que integren el Museu de Terrassa. L’itinerari recorre indrets relacionats amb el conflicte: el Gran Casino, el Círcol Egarenc, la Casa Alegre de Sagrera, la Catedral del Sant Esperit, el Vapor Ventalló, l’Ajuntament, l’antiga seu de l’Institut Industrial i la Casa del Poble.

Segona visita del cicle: “La postguerra a Terrassa”. Dijous 24 de juliol, plaça de Mossèn Jacint Verdaguer

El 24 de juliol, amb el mateix horari, arribarà el torn de l’itinerari “La postguerra a Terrassa”, activitat relacionada amb el projecte Mapa de la Memòria Històrica. La convocatòria, a les 22 hores a la plaça de Mossèn Jacint Verdaguer. El recorregut es desenvolupa per espais que van tenir un paper destacat entre el 1939 i el 1962. Uns exemples: l’Escola Municipal d’Economia Domèstica, el Magatzem Fontanals, Amics de les Arts, el Círcol Egarenc, el Magatzem Freixa, el monument a Alfons Sala, el Monument als Caiguts, la presó Municipal i el Castell Cartoixa de Vallparadís.

La persecució de por col·lectiva a bruixes i metzineres. Dijous 31 de juliol, amb inici a la plaça del Progrés

Dijous 31 de juliol, a les 22 hores, un plat fort: “Bruixes i metzineres a Terrassa”, un repàs a la història de la cacera de bruixes. És, segons el Museu de Terrassa, “una història de por col·lectiva, de por a allò desconegut” que va acabar amb al desterrament o l’execució de 19 terrassenques a principis del segle XVII. Inici: plaça del Progrés.

Placa dedicada a les dones perseguides per bruixeria a Terrassa

Nebridi Aróztegui

Vallparadís: d’antic torrent a parc emblemàtic. El pulmó verd de Terrassa és un espai ple d’històries

A l’agost tampoc hi ha descans en aquesta proposta nocturna. El dijous, dia 7, la sessió del programa estarà dedicada al parc de Vallparadís, a les històries que guarda aquest pulmó verd de Terrassa inaugurat el 18 de febrer de 1995 després de la transformació urbanística de l’antic torrent en un espai singular amb una alta concentració d’elements patrimonials. L’itinerari “Vallparadís, un parc d’històries” començarà a les 22 hores al Castell Cartoixa. Tindrà una durada de dues hores.

Una nit per saber més de la Terrassa espiritista. Dijous 21 d’agost, amb inici a la Casa Alegre de Sagrera

La Festa Major d’enguany ha portat al programa una nova visita guiada que fa justícia a un fenomen poc conegut: el moviment espiritista a Terrassa. Aquesta ciutat va esdevenir a finals del segle XIX i principis del XX una referència internacional d’aquest moviment i un dels seus veïns, Miquel Vives, un dels exponents més destacats d’un corrent que creia (i creu) fermament en la separació de cos i esperit. El cos és només el recipient de l’ànima, i aquesta perviu i viatja a altres continents a la recerca d’una perfecció que arriba amb la saviesa i els comportaments caritatius. A Terrassa, el corrent espiritista es va relacionar amb els cercles republicans i es va expandir en trobades culturals, publicacions diverses, vetllades musicals i tertúlies, com subratlla el Museu de Terrassa. El lloc de trobada per a aquesta visita guiada, prevista per al 21 d’agost, serà el mateix que a la visita del dissabte de Festa Major: la Casa Alegre de Sagrera. L’hora: les 22.

El cementiri a la llum de la lluna. Sessió teatralitzada el 28 d’agost

La penúltima visita d’aquest cicle estiuenc s’ha programat per al 28 d’agost, de 21 a 23 hores, i consistirà en una sessió teatralitzada al cementiri municipal. Hi haurà dos passis: un a les 21 i un altre a les 21.30. Aquesta activitat és gratuïta, però les places són limitades i cal inscripció prèvia a La Funerària (900 268 268). “Descobreix el cementiri a la llum de la lluna”, n’és el títol.

Cementiri municipal de Terrassa

Nebridi Aróztegui

Última parada a l’època moderna. Repassant aquella vila pagesa

El Refresc de Patrimoni acabarà el dijous 4 de setembre amb l’itinerari “Terrassa a l’època moderna”, que començarà a les 22 hores a la plaça del Progrés. El Museu de Terrassa recorda que la ciutat, en l’època moderna, era una vila pagesa i amb activitat tèxtil tradicional que al segle XVII va experimentar un gran creixement demogràfic. En aquell temps es va fonamentar la posterior indústria tèxtil, però es van viure grans crisis.