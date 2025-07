Nines de col·lecció: alguna cosa més que una joguina

La cèlebre historietista i il·lustradora Lola Anglada tenia una col·lecció de més de 790 objectes relacionats amb les nines, que rescatava i restaurava. Un artista espanyol, David Bocci, dissenya nines de convenció que són producte de la “customització” d’unes altres i afegeix a les obres un diorama. I entre una informació i una altra, Mercè López, conservadora del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa, ha ofert aquest dijous un repàs al fascinant món del col·leccionisme de nines en la que ha estat l’última xerrada del cicle “Nines que marquen tendència”. El recorregut pels múltiples models de Barbie (creada l’any 1959 per Mattel) no podia faltar, com tampoc les al·lusions a Wendy, a Cissy, a Brenda Starr.

“Fashion Dolls: el col·leccionisme de nines per a persones adultes”. Així es titulava la conferència, desenvolupada al Museu Tèxtil i emmarcada en l’exposició “Nines i moda”. Mercè López ha exposat els elements principals de la història d’aquesta mena de col·leccionisme, una afició tardana nascuda a París entorn de 1900 que va viure l’aparició dels primers grans col·leccionistes, i de la primigènia bibliografia especialitzada, en els anys 20 del segle passat a França i Alemanya.

Exponents

Alguns buscaven nines “com a complements de col·leccions d’indumentària”. Uns altres centraven la seva atenció en les nines com a objecte en si mateix, fos per un desig de restauració o per la fascinació d’un rostre o per l’afany d’estudiar diverses tipologies de les figures. A Catalunya en van ser exponents Manuel Rocamora, especialista en nines maniquí que va aconseguir més de 200 figures, o Lluís Tolosa, o Maria Junyent. I, és clar, Lola Anglada.

Mercè López, conservadora del Museu Tèxtil

Alberto Tallón

Nines de luxe, “peponas”, nines que abans havien estat una Mare de Déu i van ser transformades, la Barbie Fashion, nines de vinil que s’assembla a la porcellana, Bette Davis i Ava Gardner representades en 30 centímetres, la princesa Diana i altres membres de la reialesa, els personatges d’“Allò que el vent s’endugué”, gairebé tot l’imaginari contemporani té cabuda en un món que mou passions i milions d’euros. Les nines, segons ha anunciat Mercè López, “tornaran al Museu Tèxtil”.