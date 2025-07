El cant coral eleva l'esperit a l'església de Sant Pere de Terrassa

Si la polifonia ja eixampla l’emoció amb la seva sola presència, el creixement de l’esperit s’acreix amb un marc com el de l’església de Sant Pere i amb uns protagonistes com els que aquest dijous al vespre van inaugurar el Festival Internacional de Cant Coral Ciutat de Terrassa. El Cappella Victoria Jakarta, amb un repertori ric que va incloure tant peces de litúrgia romana com cançons d’autors catalans, va oferir un concert que alguns dels presents van qualificar d’espectacular, difícilment oblidable.

El cor indonesi, dirigit per Herman Yoseph Tan, va ser fundat fa vint anys per joves feligresos de la parròquia de Santa Teresa, a Jakarta, però actualment compta amb cantants de diferents parròquies de l’arxidiòcesi de Jakarta i la diòcesi de Bogor.

Membres del cor indonesi durant el concert

Pol Ortega

Fruit d’una evolució relacionada amb el seu creixement, el repertori que ofereix darrerament se centra en la música de la polifonia sagrada del segle XVI, sobretot en la polifonia romana i les seves interpretacions modernes. Dijous, entre els murs sobris de l’església de Sant Pere, el cor va desplegar la seva solidesa amb un primer bloc de cançons de la litúrgia romana d’autors europeus i indonesis.

Adaptació

Hi va tenir cabuda l’espanyol Tomás Luis de Victoria, però també van sonar obres d’Alessandro Scarlatti, Franz Liszt, Paul Widyawan i Massimo Scapin. El cor de Jakarta va dedicar el segon bloc del concert a autors catalans: Joan Cererols, Pau Casals i Bernat Vivancos. Era com traslladar en l’espai un tros de Montserrat a la Seu d’Ègara a través de mestres de la creació. Passat i present de la composició units en una proposta d’alta qualitat, ben articulada, molt afinada, de so compacte i interpretació adaptada al que demanava la personalitat de cada peça.

Per acabar, el Cappella Victoria Jakarta va oferir al públic un recull de peces tradicionals de compositors d’Indonèsia: Mazurki, Leono, Nerviadi i Sahilatua. El programa del festival inclou l’actuació, aquest divendres, del Grand Choir of Óbudai Árpád High School de Budapest. Aquest dissabte, 12 de juliol, a les 19 hores, el CORO PoliETNICO de Torí cantarà a l’Auditori