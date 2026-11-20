Terrassa ja té Músic de l’any 2026: Josep Puig i Carreras.
El conegut voluntari i director coral, estretament vinculat a la Fundació Oncolliga Terrassa, ha estat escollit per l’associació Enfoc Musical com a Músic de l’Any a Terrassa 2026, "en reconeixement a la seva tasca al capdavant de la Coral Noves Veus, vinculada al Centre de Rehabilitació de Laringectomitzats de Terrassa".
Aquest reconeixement "posa en valor la seva dedicació a fer del cant i la música una eina d’acompanyament, rehabilitació i integració per a les persones que han estat operades de càncer de laringe i han perdut les cordes vocals", subratlla l'associació.
A través de la pràctica coral, "els membres de Noves Veus treballen la recuperació i l’adaptació a una nova manera de comunicar-se, alhora que reforcen la seva autoestima, les relacions socials i el benestar emocional. Una activitat que va molt més enllà de la música i que contribueix a millorar la qualitat de vida de les persones participants".
Compromís
Nascut a Ullastrell l’any 1943, Josep Puig i Carreras ha mantingut al llarg dels anys un ferm compromís amb el voluntariat i les causes socials. Col·labora de manera altruista en diversos projectes solidaris de Terrassa, entre els quals destaquen els impulsats per Prodis i la Fundació Oncolliga Terrassa. La seva trajectòria i implicació amb la ciutat ja van ser reconegudes l’any 2017, quan va ser nomenat Terrassenc de l’Any.
L’acte de lliurament del guardó com a Músic de l'Any es durà a terme al voltant del Dia Internacional de la Música, el juny de 2027. Al llarg dels anys, aquest guardó ha reconegut Josep Freixas (2014), Lydia Campà (2015), Miquel Farré (2016), Josep Maria Farràs (2017), José Ávalos (2018), Joan Casals (2019), Miqui Giménez (2020), Teresa Marçal (2021), Josep Roig (2022), Lidia Muniesa (2023), Miquel Pujadó (2024) i Maria Teresa Vert (2025).