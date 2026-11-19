Formatjazz
Festa de maridatge de formatges artesans amb jazz a la Nova Jazz Cava. Concert de Liza Wuyts & Bech, duet format per la cantant Liza Wuyts Euler i el guitarrista de jazz Carles Bech. A la Nova Jazz Cava, divendres, a les 21 hores.
Tres tributs
Tribut triple, amb Mind2Mode, a les bandes U2, Depeche Mode i Simple Minds. Tot, en un mateix espectacle. A la Sala Rasa 64, divendres a les 21 hores.
Soleares
Espectacle flamenc amb la companyia Soleares i l’Agrupación BallVallès amb Ana María Martín. A BallVallès, divendres, a les 21.30 hores.
Locomia
BallVallès celebra el seu 24è aniversari amb Locomia i una sessió disco dels anys 1980. Al local de BallVallès, dissabte, a partir de les 18 hores.
Vespreig
La Mítika celebra segon aniversari amb un vespreig que comptarà amb música dels anys 80, 90 i 200 (sense reggaeton). Hi punxarà DJ Bou. A la Sala Born, al carrer de la Rasa. Dissabte, a les 18 hores.
Serrat
“Sempre Serrat”, tribut al cantautor i les seves actuacions en directe de l’any 1984. Concert solidari per a la recerca del càncer de mama, a benefici de l’associció El Rosa Melocotón. Al Teatre Principal. Dissabte, a les 18.30 hores.
Un sidral
La presentació: “Portes una vida feliç i organitzada. Tot funciona com un rellotge. Però un dia, un fet imprevist, ho trastoca tot, i et posa contra les cordes. Tot va del revés i necessites urgentment trobar una sortida. Fins on som capaços d’arribar per solucionar-ho?”. Fatalitats, Grup de Teatre, representarà l’obra “Quin sidral!” al Coro Vell. Hi haurà una segona funció el 26 de novembre. La d’aquest dissabte començarà a les 19 hores.
Mompou
Homenatge de la Coral Nova Ègara, sota la direcció de Jordi Lalanza, al compositor Frederic Mompou. “L’ànima del mestre” se celebrarà a l’Auditori Terrassa dissabte, a les 19 hores.
Circ
Espectacle de circ del grup Silosenomecuelgo. “VOID” és un viatge emocional en format d’autoficció, explicat a través de l’acrobàcia, el trapezi i l’humor: “Des de de la intimitat d’un micròfon i una cadira, i amb el públic com a còmplice, s’aniran descobrint les diverses cares d’aquest prisma. Cadascuna d’elles a l’ombra de l’altra, però alhora convivint juntes dins d’una mateixa ànima”. A Tub d’Assaig, dissabte, 19.30 hores.
Mecano
Nou tribut, aquest cop a la banda espanyola Mecano, amb l’espectacle “Me colé”. A la Sala Rasa 64, dissabte, a les 22 hores.
Bowie
Starman Experience, homenatge a David Bowie amb temes com “Space Oddity”, “Starman”, “Heroes”, “Scary Monsters” o “Ashes to Ashes”. A la Sala Legends Dance Hall, dissabte, a les 22:45 hores.
Poesia
Acaba el segon festival poètic Al Palmell del Cor. Dissabte, 21 de novembre, el col·lectiu Racó de Poesia oferirà una sessió a la Coral de Prodis, de 18 a 20 hores. Amb Teresa Rojas Pomar, Rosa Maria Beser Jordà, Teresa Beser Jordà i Montserrat Galí Gassó. Diumenge se celebrarà la cloenda del festival, amb un acte al bar d'Amics de les Arts, de 12 a 14 hores.