Una companyia de dansa, Brodas Bros, reinventa el ball de bastons a través del hip-hop i la dansa contemporània. La Factoria de Dansa, de LaFACT i l'Innsbruck Dance Festival oferiran una experiència amb perspectiva nova: l'escenari es traslladarà al centre de l'auditori, amb el públic al voltant. I vindran Alejandro Lara i Nacho Duato, i Antonio Najarro després del "Carmina Burana" de la Vortice Dance Company, grup trencador que Adrià Fornés, director de LaFACT en l'ambit cultural, ha definit com la versió portuguesa de La Fura dels Baus. Tot això, i LaMOV i el Ballet de l'Òpera d'Avignon, fins a 18 propostes i 25 funcions, ha desgranat aquest dijous LaFACT Cultural en la presentació de la 44a Temporada BBVA de Dansa, que es desenvoluparà al llarg de tot l'any 2027, amb més de 18.000 entrades, ja a la venda.
En paraules de la institució cultural, "el programa inclou un ampli ventall d'estils, des de la majestuositat del ballet clàssic i neoclàssic fins a la tradició de la dansa espanyola, l'energia de la dansa urbana i les expressions més avantguardistes de la dansa contemporània". La temporada comptarà amb figures de primer nivell i companyies de prestigi internacional com la Compañía Nacional de Danza, el Ballet de Biarritz, B-Dance, Alejandro Lara o el Ballet de l'Òpera d'Avignon, "així com grans títols com 'La Bella Dorment', 'El llac dels cignes' o 'Carmina Burana'".
Al mes d'abril arribarà "Piazzola & Schubert", una coproducció entre LaFACT i l’Innsbruck Winter Dance Festival que, amb la coreografia d’Enric Gasa, uneix tradició i modernitat amb la participació d’alumnes seleccionats del PAR en Dansa de LaFACT.
Adrià Fornés ha explicat que "la temporada, dividida en dos cicles -primavera i tardor-, ofereix un equilibri en la programació i permet gaudir de tots els estils de dansa", i ha afegit que "amb aquesta proposta, Terrassa es consolida com un pol d’atracció per al públic tant de la ciutat com de fora". El director de l'ambit cultural de LaFACT ha subratllat el suport del públic, amb més del 90% d'ocupació en la temporada actual. En la vinent, el programa comptarà amb quatre companyies que estrenen presència a l'auditori de la rambla d'Ègara: Vortice Dance Company, Emmanuel Gat, Brodas Bros i el Ballet de l'Òpera d'Avignon.
David Orús, director del Centre de Banca Clients de BBVA a Terrassa, ha destacat la importància dels 12 anys de col·laboració de l'entitat bancària amb LaFACT, una connexió que reflecteix de forma clara el ferm compromís del BBVA "amb la promoció de la cultura, el talent i el terriori" en un espectre, el de la dansa, "que ha esdevingut un referent de qualitat i excel·lència". En la presentació ha participat Joan Salvador, tinent d'alcalde de Projecció de la Ciutat i regidor de Promoció Cultural, per deixar clar que la dansa s'ha incorporat "des de fa anys" al tarannà simbòlic de la ciutat "juntament amb elements com el jazz, el hockey, la història del tèxtil o el castells".
Descomptes i abonaments
Al 'APP Amics de LaFACT hi ha descomptes exclusius. A l'abonament Dansa Prèmium, un 40% de descompte: 15 espectacles, de 180 a 282 euros. A l'abonament Dansa Primavera, 25%: 10 espectacles, de 142 a 224 euros. A l'abonament Dansa Tardor, 25% de descompte: cinc espectacles, de 83 a 129 euros. Les produccions "El Trencanous", "Alícia i la dansa de les mil meravelles" i Dansa de Festa Major queden excloses de l’abonament.
Aquest és el programa sencer de la temporada del 2027, per ordre cronològic:
"La Bella Dorment"
Del Ballet Clàssic Internacional. Dissabte 16 i diumenge 17 de gener. Dirigida per Andrey Sharaev i amb seu a la República Txeca, la companyia ofereix una
versió del gran clàssic de la dansa "amb l’espectacular escenografia d’Evgeniy Gurenko i magnífics solistes internacionals". El muntatge és un ballet clàssic de màgia, elegància i fantasia, en què la Princesa Aurora queda adormida per un malefici que la Fada Lila transforma en un son de cent anys. El Príncep Desiré la despertarà amb un petó i, en una celebració plena de música, dansa i personatges dels contes de Perrault, es culminarà la història amb un gran
casament. Adrià Fornés n'ha destacat "el gran rigor tècnic i el virtuosisme" de l'espectacle, sobretot en el primer dels tres actes.
Compañía Nacho Duato
Quatre espectacles en un: "Gnawa", "Liberté", "L’Amoroso" i "Na Floresta". Dissabte 30 i diumenge 31 de gener. El cèlebre coreògraf torna a Terrassa "amb la seva força i la seva riquesa", ha afegit Fornés. "Redescobrim la força i la vigència del llenguatge coreogràfic de Duato amb quatre propostes destacades del seu repertori", explica LaFACT. El programa s’obre amb "Gnawa", una celebració de les arrels mediterrànies "que combina intensitat, sensualitat i espiritualitat". A continuació, "Liberté" es converteix "en una reflexió profunda sobre la llibertat i la defensa dels drets humans". Amb "L’Amoroso", la dansa es desplega "en una atmosfera barroca plena de llum i elegància". Finalment, "Na Floresta" convida el públic "a endinsar-se en un viatge sensorial inspirat en la riquesa natural i cultural de l’Amazònia".
Alejandro Lara
"Española fugaz". Dissabte 13 de febrer. Alejandro Lara era un alumne avantatjat d'Antonio Najarro, un ballarí "emergent" que, segons Fornés, "ja no és una promesa, sinó una realitat". A través de la força de la dansa espanyola, el ritme dels 'zapateados', la màgia de l’escenografia i les castanyoles, "Española fugaz" proposa un viatge a través del temps. Alejandro Lara presenta el seu quart espectacle al capdavant de la seva companyia, amb una producció de gran format: 11 artistes a escena, vestuari d’artesania espanyola, música original orquestrada i una escenografia transformadora. El muntatge "desplega una posada en escena immersiva en què la dansa dialoga amb l’avantguarda", indica laFACT sobre un espectacle "de gran solvència tècnica i artística, creat per impactar des de la primera nota".
Brodas Bros
"BŌ". Diumenge 21 de febrer. La companyia de dansa urbana reinventa el ball de bastons a través del hip-hop i la dansa contemporània. Aquest projecte neix de la col·laboració entre Brodas Bros i els Bastoners de Sant Cugat. Aquest grup de cultura popular "ha obert les portes del seu material coreogràfic i musical, que serveix com a base i font d’inspiració per a la nova creació artística dirigida per Lluc Fruitós". La B inicial i la Ō final de la paraula bastó formen BŌ, que en japonès i xinès vol dir precisament "bastó". La peça de dansa parteix del ball de bastons, "i el situa en diàleg amb la dansa contemporània, el
hip-hop, el popping, el locking i el breakdance, estils que han marcat la trajectòria de la companyia". El bastó esdevñe "eina i símbol", segons Fornés. Amb aquesta proposta, LaFACT Cultural fa un pas més per arribar al públic jove. "No és fàcil", ha admès el director de la institució.
B-Dance
"Crack". Dissabte 6 de març. A través de la metàfora d'un glaciar que es fon, la peça traça un paral·lelisme entre el desglaç, la fragilitat dels vincles humans i les pèrdues irreparables. Fundada el 2014 i dirigida pel coreògraf taiwanès Po-Cheng Tsai, B-Dance és actualment una de les companyies de dansa contemporània emergents del panorama internacional. "Tsai desenvolupa una estètica única i barreja els moviments tradicionals asiàtics i les arts marcials amb la dansa contemporània", afirma LaFACT. "L'any 2024, aquesta companyia ens va fascinar. Té una proposta visual molt potent i una capacitat física estraordinària", ha agregat Adrià Fornés sobre una obra que representa "una metàfora de la fragilitat".
Emanuel Gat
"Cinq jours au soleil". Diumenge 14 de març. El reconegut coreògraf Emanuel Gat proposa un recorregut d’alta sensibilitat pel moviment i la musicalitat de Mahler a través de la cinquena simfonia del compositor. Gat explora les emocions i els contrastos de l'experiència humana. Des que va fundar la seva companyia el 2004, Emanuel Gat ha assolit un ampli reconeixement internacional. En les seves creacions, el coreògraf també assumeix personalment el disseny de la il·luminació i hi incorpora la seva mirada com a fotògraf, "enriquint així el llenguatge visual de les seves obres", explica la institució organitzadora. El coreògraf estdua molt les partitures.
Piazzolla & Schubert
Factoria de Dansa/LaFACT i Innsbruck Winter Dance Festival. Dissabte 3 i diumenge 4 d'abril. LaFACT i Innsbruck Winter Dance Festival treballen conjuntament per portar a escena dues peces del coreògraf català Enric Gasa, i exdirector del Ballet de l’Òpera d’Innsbruck. "Marees" és una obra de dansa neoclàssica sobre puntes, sensual i d'aire arcaic. Acompanyada de la commovedora composició "Las cuatro estaciones porteñas", de l'argentí Astor Piazzolla, "la peça indaga el canvi constant de les emocions humanes i traça un paral·lelisme entre les quatre estacions de l'any i quatre etapes
diferents de l'amor". La segona part de l'espectacle, "La mort i la donzella" és un ballet intens i colpidor, creat sobre la música del Quartet de corda en re menor de Franz Schubert. Es tracta d'una obra "que transita la fràgil frontera entre la vida i la mort i converteix l'escenari en un espai suspès, on la bellesa,
la por, l'anhel i el lliurament conviuen en delicat equilibri". Segons LaFACT, la funció sencera es converteix en una experiència de dansa "amb una perspectiva única: l’escenari al centre i el públic al seu voltant". L'escenari de LaFACT és mòbil i es traslladarà de lloc per a l'ocasió. La funció comptarà amb la música en directe del quartet Ensemble Ègara.
"Alícia, i la dansa de les mil meravelles"
PAR en Dansa / LaFACT. Dissabte 17 d’abril. "Una dansa que ens convida a travessar el mirall i perdre’ns en un univers on tot és possible", segons LaFACT. Seguint les petjades d’"El trencanous" per Nadal, el Programa d’Alt Rendiment (PAR) en Dansa de LaFACT proposa per segon any consecutiu un espectacle adreçat al públic familiar amb l’objectiu d’apropar la dansa als més petits. A més, es durà a terme el projecte educatiu Exploradors de la Dansa per mostrar a les escoles tot el procés creatiu, des dels primers assajos fins a l’espectacle final. Aquesta producció disposa d'un equip de professionals que impulsa tot el procés creatiu des de zero: amb llibret, música i personatges originals, i una escenografia innovadora que incorpora "videomapping".
Compañía Nacional de Danza
"Pols", amb aquestes parts: "Petite mort", "Echoes from a restless soul" i "Playlist". Dissabte 24 d’abril. "Tres peces, tres maneres d’explorar la força, la propagació i l’expansió del moviment", descriu LaFACT.
Amb "Petite mort", el coreògraf Jirí Kylián va crear aquest ballet especialment per al Festival de Salzburg, amb motiu del segon centenari de la mort de Mozart. Per a aquesta obra va escollir els moviments lents de dos dels concerts per a piano més bells i populars de Mozart.
"Echoes from a restless soul" està inspirada en el tríptic "Gaspard de la Nuit", una composició per a piano sol escrita per Maurice Ravel l’any 1908. La base d’aquesta obra mestra és un poema francès anterior d’Aloysius Bertrand. La coreografia és de Jacopo Godani.
"Playlist" (Track 1, 2) és una mostra de dansa exuberant per a 12 ballarins, que ofereix seqüències purament clàssiques i virtuoses de ballet, acompanyades pels ritmes enganxosos de Peven Everett ("Surely shorty") i Lion Babe ("Impossible"). Coreografia de William Forsythe.
"El llac dels cignes"
Ballet de Barcelona. Dissabte 8 i diumenge 9 de maig. "Bellesa, emoció i drama en una de les grans obres mestres del ballet clàssic", destaca LaFACT.
"Aquesta nova producció recupera tota la força emocional del gran ballet clàssic i en presenta una lectura més clara, intensa i coherent. La versió manté els moments més emblemàtics de l’obra, però elimina repeticions i passatges que frenen el relat", afegeix. El resultat és una proposta que fusiona les tradicions russa, americana i cubana "en un llenguatge ric i teatral, fidel al llegat del ballet i alhora proper al públic contemporani", conclou.
"Una passió per la dansa"
Factoria de Dansa / LaFACT. Dissabte 22 de maig. Així defineix la institució cultural aquest espectacle: "Una creació d’Aleix Martínez que fusiona la força expressiva de la dansa amb la profunditat emocional de Bach. Aquesta producció s’inspira en 'La passió segons Sant Joan', de J. S. Bach, i explora la relació entre la música i el moviment. La coreografia no busca narrar ni representar el relat original, sinó traslladar-ne les emocions al cos a través de diferents estats i sensacions, com la tensió, la fragilitat, el silenci i l'expansió. La llum, l’ombra i el moviment contribueixen a crear una proposta escènica que convida l’espectador a connectar amb la música des d’una perspectiva sensorial".
Dansa de Festa Major
PAR en Dansa / LaFACT. Divendres 2 de juliol. Tret de sortida de la Festa Major amb el treball i el talent dels joves ballarins del PAR en Dansa. Acompanyats per l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat del Vallès. Oferiran "Carmen Suite", obra inspirada en la cèlebre òpera "Carmen", de Georges Bizet. La suite és una creació "plena de passió, força i dramatisme que narra la història d'una dona lliure i independent que desafia les convencions socials i es nega a renunciar a la seva llibertat. L'amor, la gelosia, el desig i la fatalitat esdevenen els protagonistes d'una història intensa i tràgica". La música original de Bizet va ser adaptada el 1967 pel compositor rus Rodion Shchedrin, que en va crear una versió innovadora per a cordes i percussió, accentuant-ne la força rítmica, la tensió dramàtica i els contrastos emocionals.
El programa es completarà amb "Bolero", de Maurice Ravel. del segle XX. Acompanyats per l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat, els ballarins ballen una partitura aparentment senzilla, "però d'una extraordinària força expressiva", segons LACT. El coreògraf Williams Castro fa una reinterpretació d’aquest clàssic carregat de sensualitat i tensió que ha convertit Bolero en una de les obres més significatives de la història de la dansa.
"Carmina Burana"
Vortice Dance Company. Divendres 17 i dissabte 18 de setembre. "Música clàssica, dansa contemporània i noves tecnologies ofereixen una experiència
immersiva que connecta l’art clàssic amb la innovació", subralla LaFACT. Sota la direcció artística dels coreògrafs Cláudia Martins i Rafael Carriço, la companyia presenta una reinterpretació innovadora del clàssic de Carl Orff. Aquesta proposta escènica combina dansa contemporània, música coral i noves tecnologies, com ara projeccions dinàmiques i il·luminació interactiva, per oferir una experiència immersiva i de narrativa transmèdia. "Inspirada en poemes medievals sobre els plaers terrenals, l’obra reflexiona sobre la fortuna i les passions humanes en el món modern", apunta l'organització d'un muntatge que Adrià Fornés considera "un espectacle total".
Sravinsky
"L’ocell de foc" i "La consagració de la primavera", amb LaMOV. Dissabte 2 d’octubre. Un espectacle format per dues obres mestres d’Stravinski expressades de manera intensa i apassionada a través de la dansa neoclàssica i contemporània. L’exigent partitura de Stravinsky porta els intèrprets al límit, exigint una precisió gairebé militar. "Aquesta producció és un viatge fascinant entre el passat i el futur, on la música i la dansa s’entrellacen per celebrar la renovació i el renaixement de l’esperit humà", afirma LaFACT. La presència de LaMOV en la temporada 2026 es va veure anul·lada per qüestions meteorlògiques. El públic té ara una nova possibilitat de veure l'aclamada companyia aragonesa, que a Terrassa ja ha desplegat produccions diverses, com les adaptacions de "La Ventafocs" i "Don Juan" i "Tempus Fugit".
Antonio Najarro
"La Argentina en París". Dissabte 16 d'octubre. Un homenatge a Antonia Mercé, La Argentina, figura cabdal de la dansa espanyola. El muntatge s'inspira en les peces "Sonatina" i "El contrabandista". Mercé va estrenar dos ballets al Théâtre Fémina de París, amb gran èxit de la premsa i el públic, propostes que es versionen ara: "Sonatina", d'Ernesto Halffter (1905-1989), i "El contrabandista", d'Óscar Esplá (1886-1976). Antonio Najarro ha estat l'encarregat de recuperar aquests ballets creant dues noves coreografies. Vuit ballarins defensaran els quatre estils de la dansa espanyola: la dansa estilitzada, l'escola bolera, el flamenc i la dansa tradicional espanyola. Per a la música, el director musical Miguel Baselga ha partit de les versions per a piano originals de tots dos compositors (inèdita en el cas d'"El contrabandista"), amb el suport d'una guitarra i un violoncel.
Ballet de l'Òpera d'Avignon
"Prometeo". Dissabte 6 de novembre. A través de la música de Beethoven i Fabien Cali, el mite de Prometeu pren vida per reflexionar sobre el poder, el coneixement i la condició humana. Més enllà del mite clàssic, aquest espectacle ret tribut a Thierry Malandain. "En triar Les criatures de Prometeu -l'únic ballet compost per Beethoven-, Martin Harriague evoca la peça que Malandain va crear sobre aquesta mateixa partitura l'any 2003. L’espectacle combina la composició original de Beethoven amb els arranjaments actuals de l’artista Fabian Cali, en diàleg amb la proposta coreogràfica de Martin Harriague", assenyala LaFACT. Les criatures de Prometeu (éssers d'argila que prenen vida gràcies al foc) "adquireixen aquí una dimensió plenament contemporània: avui la matèria s'encén pertot arreu sota el domini d'éssers que es creuen déus. Així, l'obra es converteix en un mirall del nostre temps, una dansa visceral on els cossos ressonen en sintonia amb els instruments, fent palesa aquesta passió compartida pel so i el gest.
Ballet de Biarritz
"Amor brujo" i "Don Quixot". Thierry Malandain & Martin Harriague. Dissabte 20 de novembre. Dues evocacions d'una Espanya fantasmagòrica s'alternen entre si: una, carnal i tel·lúrica, sorgeix d'una terra de pols i cendres; l'altra, lluminosa i insensible, s'eleva portada pel vent dels somnis. "Com a successor de Thierry Malandain, Martin Harriague assumirà la direcció del Ballet de Biarritz l’1 de gener de 2027. Des de l’anunci del seu nomenament, l’estiu de 2025, els equips del Ballet han treballat colze a colze amb Thierry Malandain i Martin Harriague per preparar aquesta nova etapa", diu LaFACT.
Aquest programa conjunt celebra la trobada dels universos artístics de tots dos coreògrafs. A "El amor brujo", Thierry Malandain evoca l'espectre d'un amor que es resisteix a morir, presoner de la seva passió. I en aquest cicle de vida i roses negres (vestigis d'un foc extingit" és la humanitat sencera "la que busca la seva alliberació, atrapada entre la mort i el desig". A "Don Quixot", Martin Harriague segueix els passos d'un home que lluita contra la realitat, guiat per un amor sense rostre i una fe obstinada en la bellesa: "Rere la bogeria del cavaller s'endevina la solitud de l'artista, impulsat per la irreprimible necessitat col·lectiva de creure, imaginar i crear".
"El Trencanous"
PAR en Dansa / LaFACT. Dissabte 11 i diumenge 12 de desembre. Aquesta és la presentació de l'acte: "Celebrem el Nadal amb una proposta pensada per gaudir de la dansa en família. Una temporada més, convidem a acabar l’any amb el ja tradicional Trencanous. Aquest famós ballet nadalenc apropa als nens i nenes les danses més exòtiques del món. Un espectacle d’alegria, color i dansa carregat de llum i fantasia que ens transporta a un somni molt real. El Trencanous serà posat en escena amb la coreografia de Rodolfo Castellanos sobre la base clàssica de Petipà i compta amb la interpretació dels ballarins del PAR en Dansa, el Programa d’Alt Rendiment en Dansa de LaFACT". Aquesta dansa familiar també forma part del projecte educatiu Exploradors de la Dansa.