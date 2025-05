La nit de Terrassa és un acudit

Amb l’eclosió de les nits de comèdia i pòdcast d’humor com La Sotana, l’humor va agafar un pes rellevant en l’oferta d’oci de Barcelona. Tanmateix, a Terrassa el mapa de monòlegs humorístics era desert. I la distància entre la capital i l’àrea metropolitana es va ampliar. Tanmateix, diverses iniciatives estan programant humor des de la tardor de 2024, configurant una programació potser no setmanal, però sí mensual, d’espectacles d’humor.

A la iniciativa “Save the Queen” del bar Reina Victòria i al “Massa Comedy” del casal La Tafanera, s’afegeix ara el “Terrassa Comedy Project”. El passat dissabte van fer una prova pilot, a la terrassa del bar Rolling (a la plaça de Ricard Camí). I dijous vinent, 15 de maig, serà l’estrena oficial.

“Volem apropar Terrassa a Barcelona. Perquè si no, sembla que aquí estiguem apagats”, sosté Sergi Fernández, impulsor del projecte. I posa èmfasi a revifar la vida nocturna de Terrassa, també entre setmana, per tal que sigui plena d’acudits (o justament deixi de ser-ho).

“Potser no tothom pot anar a un ‘Open-Mic’ a les 22 hores, però a les 20 hores és bona hora, tot i que sigui entre setmana”, sosté. “De fet, estem fent una iniciativa sense ànim de lucre, per tal d’obrir nous espais de comèdia a Terrassa, donar l’oportunitat als còmics i còmiques del Vallès, de sortir del circuit habitual dels micros oberts que hi ha a Barcelona”, afegeix.

En principi, la regularitat de l’‘Open-Mic’ serà quinzenal. I tindrà lloc al bar Rolling, qui cedeix l’espai. “De fet, per ara l’hem fet a la terrassa exterior, que és un format poc habitual en els ‘Open-Mic’”, ressalta Fernández.

5 artistes, 7 minuts

Un Open-Mic (o “micro obert” en català) no és ben bé una nit de monòlegs oficial. “És un espai on els còmics proven el seu material, tant sí són novells com a professionals”, explica Fernández. Per ara, el format de cada vetllada és el de cinc monologuistes, amb una intervenció de set minuts per cadascú. El mateix Sergi Fernández exerceix de presentador i també va deixant caure micromonòlegs per dinamitzar els relleus entre artistes.

Durant la prova pilot de passat dissabte, els humoristes que van participar van ser Luismi Mesa i Mónica Balsells, entre d’altres. I ja per l’estrena oficial de dijous vinent, s’espera l’arribada d’Héctor Burbank, Carlos Valero i “Macondo Girl”, a banda d’altres humoristes per confirmar.

“Notava un pessigolleig”

La iniciativa neix d’una inquietud antiga de Fernández. “Sempre he sentit atracció per la comèdia, soc de la broma. I quan pujava a un escenari per motius laborals –soc càmera de televisió– notava un pessigolleig. Em deia: Si pogués ser-hi jo...”.

Fins que un dia, la seva parella li va regalar un curs en línia de monòlegs amb La Llama School. I després un de clown amb Carolina Dream & Àlex Navarro, un de presencial amb el monologuista Cesc Piñol. I fins avui.