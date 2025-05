Lildami torna a l'escenari amb més força i més presència que mai

A la vida, hi ha tres coses segures: la mort, els impostos, i la sintonia de Lildami amb el públic de Terrassa. Aquest divendres va quedar demostrada aquesta darrera certesa, a la Sala Rasa 64, on l'artista terrassenc va tornar a l'escenari després de més d'un any lluny dels focus, per a presentar el seu nou àlbum "Bentornat". Ritmes urbans, barres ben marcades i missatges reivindicatius que feien recordar el "Dami" dels vells temps.

La gran novetat d'aquest treball és que es presenta als escenaris amb una banda que acompanya el raper: Mercè Segura al teclat, Scootty DK a la guitarra elèctrica i Sara Olivera a la bateria fan costat Lildami formant un ambient imponent i majestuós que quedava reflectit des de les primeres dues cançons del concert, les quals no podien ser altres que "A contracorrent" i "El ball de la civada". Si Lildami ja es caracteritzava per omplir l'escenari amb la seva presència i el seu carisma, amb aquest trio hi suma un poder mai vist a les notes de les seves cançons. De fet, aquesta sensació era com definia la mateixa Sara Olivera acabada l'actuació: "he sentit un empoderament molt bèstia dalt l'escenari. Acompanyar en Lildami així és brutal".

Lildami acompanyat de Sara Olivera a la bateria, Scotty DK a la guitarra elèctrica i Mercè Segura al teclat

Pol Ortega

"Bentornat" és un disc amb diverses col·laboracions al seu repertori, les quals no es van voler perdre la festa de presentació. Galgo Lento, Sara Roy i Cookah P van impulsar una Sala Rasa 64 entregada. Especialment esperada va ser l'aparició a l'escena de Miki Núñez, qui va lluir un repertori de salts i cabrioles tot brodant les notes de la tornada de "El Camí". La connexió dels dos artistes terrassencs a l'escenari evidenciava que Lildami i Miki no només comparteixen passió per la música; també que senten admiració l'un per l'altre. Tampoc podia faltar al "show" l'incombustible Sr. Chen, acompanyant en "Dami" des que tots tenim memòria. L'artista de Rubí va aportar el toc més nostàlgic cantant temes com "Pau Gasol" o "Tu també moriràs".

Lildami amb Galgo Lento, cantant "Si 10 vol"

Pol Ortega

Parlant de nostàlgia, Lildami no podia marxar de l'escenari sense abans repassar els èxits de treballs anteriors com "10 Vós Guard", "Flors mentre visqui" o "2080". La Sal Rasa 64 va tremolar de valent amb "Mentrestant" i "Collin' el Blat", i especialment emotiu va ser el comiat amb "Serrallonga", tal com l'artista terrassenc acostumava a tancar les seves actuacions.

Una posada en marxa immillorable per una temporada que es planteja espectacular. Lildami no podia definir aquest inici amb una paraula que no fos "imparabla", com marca el seu estil. Ara només queda esperar conèixer el calendari dels seus propers concerts, i desitjar, amb totes les forces, un retorn més aviat que tard de Lildami a Terrassa.