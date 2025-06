Miquel Pujadó, Músic de l'any 2024: "Després que em fessin el capgròs només em quedava aquest"

El compositor i cantautor Miquel Pujadó ha rebut aquest diumenge el premi Músic de l'any 2024, uns premis atorgats per Enfoc Musical. L'Auditori de Terrassa ha estat testimoni de l'entrega del trofeu d'igual manera que ha estat l'escenari on Pujadó ha cantat diverses cançons seves al llarg de la seva extensa carrera dins el món musical. "Aquest premi és un autèntic plaer per a mi i, evidentment em sento honorat", ha expressat el cantautor, i ha afegit: "Després que em fessin un capgròs, només em faltava aquest [premi]". Pujadó ha estat l'escollit per rebre el premi de la desena edició d'aquest certamen.

Madrileny de naixement però crescut i educat a la terrassenca, va començar al món de la música quan un Miquel Pujadó adolescent, de 14 anys, es va enamorar del jazz. Gràcies a l'Antiga Jazz Cava, als discs francesos que aconseguia a Andorra i al Retorn Artístic de Terrassa, que es feia a l'amfiteatre del parc de Sant Jordi. "Em vaig formar veient gent que, de fet, van ser grans amics meus, i que en aquell moment pujaven a un escenari, cosa que jo pensava que incapaç de fer", ha recordat el cantautor.

Terrassa és la ciutat que va facilitar Pujadó a introduir-se a la música i ha estat inspiració per a ell: "Les primeres actuacions les vaig fer amb 15 o 16 anys aquí i amb molta melena, i ara ja... no", ha dit entre rialles, tot traient-se el barret per lluir un cap ben pelat. A partir d'aquí, no ha parat; 19 discos de llarga durada, 12 dels quals només amb temes escrits per ell mateix, participació en diversos festivals de cantautors del món, com el Barnasants de Barcelona, el Cervantino de Guanajuato de Mèxic o el Milanoeuropa d'Itàlia i ha cantat arreu del continent europeu.

Al final de l`entrega del premi, Pujadó ha cantat al públic cinc cançons per concloure l`acte

Pol Ortega

No només això, Miquel Pujadó ha compartit escenaris amb artistes com Paco Ibáñez, Georges Moustaki o Gino Paoli, entre d'altres, i ha escrit, compost o adaptat cançons per a una altra llarga llista de grups i cantants.

Aquesta trajectòria tan àmplia ha estat recompensada amb diversos guardons, com per exemple el Disc Català de l'any de Ràdio Nacional d'Espanya (RNE) i Ràdio 4 als millors textos, el IX Premi de Música Francesc Pujol i Pons i el Premi Cerverí de la Fundació Prudenci Bertrana de Girona a la millor lletra d'una cançó l'any 2003.

No content amb tot això, entre el 2007 i el 2022 va decidir endinsar-se en el teatre i va escriure més de 25 espectacles per a la Fundació Romea. A més, al 2019 es publica el primer llibre dedicat a la seva trajectòria com a músic i compositor: "Miquel Pujadó; el bard irreductible", de Miquel-Lluís Muntané.

Per acabar l'acte, d'igual mode que si tingués encara la melena al cap, el cantautor no ha volgut insistir en les paraules dites i ha proposat enviar el seu agraïment al públic de la millor manera que en sap, que és a través de les paraules cantades i amb una guitarra entre les mans. N'ha cantat 5, de temes en directe, molts d'ells del seu últim àlbum, però també una cançó seva de les més antigues dedicada a la vida juvenil a Terrassa.