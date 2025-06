Les festes locals del 2026 seran el 2 d’abril i el 6 de juliol

El ple ordinari del mes de juny, previst per al divendres 27, oficialitzarà les dues festes locals de Terrassa per al 2026: el Dijous Sant (2 d’abril) i el dilluns de Festa Major (6 de juliol). Així es va informar a la Junta de Portaveus celebrada aquest divendres a la tarda, on també es va presentar la proposta d’ordre del dia del plenari.

La sessió ordinària inclourà punts com la modificació de la plantilla municipal, la declaració institucional mensual contra la violència masclista, així com propostes de participació ciutadana per a la creació d’un espai de criança al Vapor Gran i per combatre l’incivisme al barri de Sant Llorenç, i mocions dels grups.

Demanen la millora de Correus

Entre els acords de la Junta de Portaveus, Tot per Terrassa (TxT) i Junts per Terrassa van defensar una proposta per demanar la millora del servei postal a la ciutat, arran de la denúncia dels treballadors de Correus a través d’UGT per la manca de personal.

Els dos grups de govern també van presentar un acord per reclamar més inclusió per a les persones amb discapacitat en el sistema públic de prescripció de cadires de rodes, actualment limitat a tres models, així com altres mesures d’ajuts, i un altre per impulsar una llei integral de protecció de les persones grans, ja que el passat 15 de juny va ser el dia de presa de consciència contra el maltractament a aquesta franja d’edat.

Altres propostes destacades de la Junta de Portaveus van ser: una petició de Tot per Terrassa perquè la Comissió Europea actuï sobre la crisi d’habitatge als municipis “i amb perspectiva local”, tal com va posar en paraules el tinent d’alcalde de Territori i Habitatge, Xavier Cardona; el rebuig de Junts a la sentència de Sixena; una declaració del PSC contra les guerres i la situació a Gaza i una altra pel Dia del Moviment LGTBI que se celebra el 28 de juny.

A més d’una iniciativa d’Esquerra per reconèixer els comerços i empreses centenàries de la ciutat, “perquè han tingut la valentia d’aguantar durant tants anys”, va elogiar la seva portaveu republicana, Ona Martínez.