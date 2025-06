Els pastissers: "La revetlla de Sant Joan no s'entendria sense un bon tros de coca"

El Gremi de Pastisseria de Barcelona encara la campanya de Sant Joan amb la previsió d'igualar les vendes de coques de l'any passat. Tot i que el sector evita donar xifres concretes, la perspectiva és positiva, amb la previsió que el fet que la revetlla caigui en dilluns pot allargar les vendes durant tot el cap de setmana previ. En els darrers anys, a més, s'ha detectat un interès creixent per les coques farcides de crema o nata. Els professionals insisteixen en posar en relleu la qualitat dels ingredients que les pastisseries tradicionals fan servir, com ara farines, fruites o pinyons, per davant dels que poden emprar els productors que comercialitzen els seus productes en supermercats o grans superfícies.

"La revetlla de Sant Joan no s'entendria sense un bon tros de coca". Així de clar és el president del Gremi de Pastisseria de Barcelona, el terrassenc Miquel Zaguirre, que remarca que les coques artesanes tradicionals continuen sent les més sol·licitades. Entre les preferides, destaca la de brioix amb fruita confitada, la de pinyons i la de full amb llardons: "Aquesta aguanta bé fora de la nevera i es pot consumir durant un parell de dies", afegeix.

Les coques farcides, però, guanyen protagonisme any rere any. "Cada cop tenen més força, una coca farcida de nata, crema o xocolata és un dels productes més valorats pels clients", destaca Zaguirre, que des de l'obrador de la seva pastisseria, a Terrassa, ja ho tenen tot a punt per als dies forts de la campanya de Sant Joan.

El fet que aquest any la revetlla caigui en dilluns suposa un plus per als pastissers, que asseguren que les comandes es començaran a fer de cara al cap de setmana. "Segurament es vendran moltes coques tant a l'interior com al litoral, i molta gent aprofitarà el cap de setmana per tastar i encarregar les coques amb antelació", augura Zaguirre, que destaca que la coca s'ha convertit en un element de festa per compartir amb família i amics.

Amb tot, el president dels pastissers ha reivindicat el valor afegit que comporta l'elaboració artesanal de la coca per sobre de les industrials: "Treballem amb ingredients frescos i de qualitat, i amb fermentacions lentes que donen aroma i esponjositat".