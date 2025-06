Atenció: inauguració (irònica) d'un nou museu a Terrassa

El projecte constructiu no té fase 1 ni 2, però sí fase 0, i això és possible a causa de la sàtira marca de la casa. Aquest dijous, artistes de Terrassa i simpatizants del moviment han inaugurat la fase 0 del Museu d’Art Local de la ciutat amb una festa reivindicativa al pati del Vapor Ros, on demanen que es condicioni aquest museu destinat a obres d’artistes terrassencs. La plataforma Arts Terrassa compta amb uns 250 inscrits.

Al juny del 2024, un grup d’artistes i de terrassencs vinculats al món de la cultura va difondre un comunicat demanant a l’Ajuntament la creació d’un Museu d’Art Local a Terrassa. La iniciativa va tenir continuïtat mesos després, a l’octubre, amb una manifestacioó per carrers del Centre. Va ser una protesta amb marcs buits. La d’aquest dijous ha tingut fins i tot ampolles de cava buides, que “omplien” copes buides, un element més de l’attrezzo d’un “sarau festiu i reivindicatiu”.

Aixecar el cul de la cadira

La gent duia barrets i samarretes negres fabricades per a l’ocasió. Una pancarta demanava als artistes “aixecar el cul de la cadira”. Els organitzadors havien disposat fins i tot una cinta per tallar-la després com a acte simbòlic d’una inauguració que no era tal.

Moment de l`acte festiu i reivindicatiu al Vapor Ros

Alberto Tallón

Jordi Paüls ha obert els parlaments per recordar fites aconseguides “per gent petita i desconeguda”, però incansable, com aquells terrassencs que van impedir la demolició del Vapor Aymerich, Amat i Jover (seu del MNACTEC) o els que van crear del no res el Festival Jazz Terrassa.

"Alcalde, regidors, regidores, periodistes, curiosos..." Domènec Ferran ha agafat el relleu al micròfon per procedir a la “inauguració” d’un museu que recull “l’obra abnegada” d’artistes terrassencs, i no sols els contemporanis. “Aquí la podeu veure exposada”, deia Ferran. Es tracta d’una obra que fins ara romania en la foscor de magatzems o en mans de col·leccionistes privats. I que omple de vida “un espai fabril fins ara amagat i obsolet”. Bé, tot era ironia, és clar: “Això està buit d’objectes, però ple de ganes i il·lusió. No defallirem”, ha conclòs Ferran. I tot just després, ha tallat la cinta de la fase 0.