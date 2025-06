Recepció a Terrassa al Cor de Montserrat

L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart s'ha reunit aquest divendres amb una delegació de representants del Cor de Montserrat, encapçalada pel seu president, Ferran Peiró Puig, i la directora musical, Rosa Maria Ribera.

Segons indica l'Ajuntament, la trobada ha servit per presentar la nova junta de l'entitat així com per parlar sobre diferents propostes de programes per l'any actual. També s'ha aprofitat per parlar sobre propostes d'activitat per al 60è aniversari del Cor de Montserrat, que se celebrarà el proper any.

Jordi Ballart ha estat acompanyat del tinent d'alcalde de Projecció de la Ciutat i regidor de Cultura Popular i Cicles Festius, Joan Salvador.