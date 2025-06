Saps on és... el protector global de la pagesia?

No és cap costum que ens hagi de sorprendre. Les imatges de sants o verges omplen la majoria de les localitats catalanes i, la nostra, no podia ser una excepció. Al cap i a la fi, a aquesta secció n’han aparegut vàries, en forma d’escultura, generalment, però també en representacions artístiques d’altres magnituds.

És curiós el cas de la imatge d’avui, que en algunes fonts se li atribueix un sant i en altres un de ben diferent. En unes informacions, s’assegura que és Sant Galderic, un camperol que conreava unes terres i que va destacar perquè va defensar els drets dels pagesos. En altres, i sembla que són els que l’encerten, diuen que és Sant Isidre, madrileny i patró de la pagesia, a Catalunya des del segle XVII, suplint als inicials.

L’escultura en qüestió, obra de l’escultor Cèsar Cabanes, de l’any 1947 i elaborada en terracota, es troba a la façana del Celler Cooperatiu Agrícola, abans Hermandad Sindical de Agritultores y Ganaderos. L’edifici, que es pot veure al carrer de Colom, és una “obra d’estil noucentista, que fou realitzada entre els anys 1919 i 1920 seguint el projecte de l’arquitecte Francesc Folguera i Grassi”, explica el blog “Passejant per Terrassa”. En el seu, Joaquim Verdaguer explicava que “la botiga o “celler” es va inaugurar el 15 de maig de 1949”.

Va ser beneïda

Aquesta escultura de Sant Isidre va ser beneïda per part de l’ecònom prior de l’església del Sant Esperit, Josep Castelltort Soubeyre. Isidro de Merlo y Quintana, que va treballar la terra de jove, va ser beatificat per Pau V el 2 de maig de 1619 i canonitzat un temps després, el 12 de març de 1622, per Gregori XV. Va dedicar la seva vida a treballar, però també a l’oració i se li judiquen alguns miracles.