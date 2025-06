La piscina de Vallparadís, el punt de trobada dels terrassencs quan fa calor: "És espectacular"

Aquest cap de setmana s'ha encetat la temporada de piscines municipals a Terrassa i molts terrassencs no han desaprofitat l'oportunitat de celebrar-ho fent un refrescant bany a la piscina de Vallparadís. Així, entre para-sols, xancletes i crema solar els banyistes han pogut reunir-se amb família, amics i companys per dur a terme la gran quantitat d'activitats que permet fer la piscina pública, a part de banyar-se, és clar. Prendre el sol, llegir a l'ombra, dormir sobre la tovallola, jugar a cartes amb el grup o endrapar el menjar que han portat preparat des de casa a les taules de pícnic.

De fet, veïns de tots els punts de la ciutat han vingut per fer una capbussada a la piscina municipal més gran de la ciutat. Del centre, Can Boada, Zona Esportiva, el Cementiri Vell... entre la gentada, que era gran encara que no se sentia opressiu, segurament hi havia representada cada zona de la ciutat. "És un punt intermedi geogràficament i també de trobada", ha assenyalat en Guillem al Diari de Terrassa, i ha afegit que el fet que estigui enmig d'un espai verd com el del parc de Vallparadís "és molt agradable".

Els seus companys, la Dragara i en Tiago, també han destacat la seva ubicació dins el parc urbà com a aspecte ressenyable de la piscina, però també han fet una crítica al respecte: "Hi ha molts insectes", s'han queixat, i han instat a l'Ajuntament que "reguli la presència de l'escarabat de l'om" i els "demani entrada", ja que a l'espai d'ombra sota els arbres n'hi ha una gran quantitat.

Si bé la piscina es veia plena de gent, hi havia prou espai per a tots els banyistes

Pol Ortega

Qui no ha vist cap inconvenient en la proximitat de la zona verda amb la piscina ha estat l'Albert, veí del centre que ha acudit per primera vegada a les instal·lacions aquest cap de setmana. "Vallparadís és una de les inversions públiques amb més rendibilitat social i més ben aprofitada de Terrassa de llarg -ha assegurat l'Albert- i ara amb la piscina a l'estiu ja és la cirereta". Tant ell com la seva companya, la Mar, han qualificat d'"espectacular" la piscina i, quan se'ls ha preguntat si estaven gaudint la jornada, han llançat un concís però realment demostratiu "mira'ns a tots", amb un somriure d'orella a orella.

Consens a favor dels dos torns

Una de les mesures que entraven com a novetat aquesta temporada del 2025 és la instauració de dos torns de bany, un de matí, entre les 10:30 i les 14:30 hores, i l'altre, de tardes, entre les 15:30 i les 19:30 hores. Això es va aplicar durant la pandèmia de covid per poder efectuar tasques de neteja i desinfecció dels espais comuns, però va acabar eliminant-se quan van decaure les restriccions de distància. Ara, el seu retorn ha estat acollit amb els braços oberts per una àmplia majoria dels usuaris de la piscina.

"Penso que és una gran idea que es faci aquesta pausa per netejar i endreçar-ho tot", ha opinat la Mar. Vint minuts abans que acabi el torn, els banyistes han d'abandonar la piscina i anar-se'n del recinte o bé utilitzar els vestuaris per posar-se la roba de carrer.

Generalment, els usuaris de la piscina estan a favor de la implementació dels dos torns al dia

Pol Ortega

Aquesta mesura, també ha suposat, de retruc, una millora en el preu per als usuaris que amb una estona de piscina i sol en tenen prou. "D'aquesta manera és més econòmic, perquè tot el dia es fa pesat -ha assegurat la Rosi, que ha anat a Vallparadís amb les seves amigues, la Conchi i la Nati-, i també hi ha més rotació de persones i les que treballen al matí també poden gaudir de la piscina".

Avançar la temporada? Per què no?

Tot i que aquest any l'inici de la temporada de piscines municipals ha coincidit amb el començament de l'estiu, les altes temperatures a les quals s'ha arribat durant les darreres setmanes han provocat que proliferi la idea que l'Ajuntament podria obrir-les abans. "Quan comença una onada de calor tan forta i tan d'hora la gent comença a desesperar-se", ha comentat la Loli, una veïna de Carretera Montcada, i ha afegit que fins i tot el consistori "podria capitalitzar més diners" de la venda d'entrades d'aquest període extra. Per la seva part, la seva acompanyant, l'Àfrica, ha argumentat que "es donaria feina a més persones durant més temps".

L'augment de setmanes en les quals les piscines municipals, però més concretament la de Vallparadís, estan obertes també suposa més temps per als terrassencs per gaudir de l'aigua, el sol, el relaxament, però sobretot del fet de reunir-se amb amics i família i passar una bona estona tots plegats al punt de trobada de Terrassa.