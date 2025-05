Mozart brilla en directe

“Ballant Mozart”

24 de maig 2025

LaFACT

Coreografia de Kevin O’Day. Música: W.A. Mozart. Direcció musical: Montse Meneses Sendrós. Ballarins: Joshua Swain, Veronika Kornovà, Alba Nadal, Louiz Rodríguez, Marta Otano, Yvonneau Louna i Elina Vostrikova. Formació musical: Coral Antiga. Pianistes: Ester Lecha Jover i Álvaro Metzger

La Factoria Cultural de Terrassa va estendre de nou, la catifa vermella. L’entitat va presentar la segona producció, “Ballant Mozart”, amb coreografia del reconegut Kevin O’Day i música del compositor austríac. Aquesta vegada, però, la formació de ballarins va estar acompanyada per música en directe de la Coral Antiga, dirigida per Montse Meneses Sendrós, amb cor, veus solistes i piano. I per arrodonir-ho, l’escenari va girar i es va quedar disposat al mig de la sala.

Una presentació, doncs, gairebé inusual i que suposava tot un repte pel gran conjunt d’intèrprets, especialment pels ballarins que havien d’actuar pròxims i envoltats del públic. La coreografia va agradar, sobretot la segona part, centrada en el “Rèquiem” de Mozart, que parla de la mort, de la pèrdua, de l’absència. La interpretació d’aquesta peça va ser espectacular. Va estar plena de complicitat entre cantants, músics i ballarins, i va commoure per la seva expressivitat en comunicar sentiments tan íntims com la pena i el dol.

Clàssica i barroca

El “Rèquiem” de Mozart va unir la seva melodia clàssica i barroca amb una dansa contemporània. Els ballarins van saber transmetre el dramatisme d’una música oscil·lant que té el seu punt àlgid en la peça “Llagrimosa”. La dansa es va presentar en forma de duets, tercets, quartets i coral i va configurar moviments diversos, amb el cos molt lliure, enèrgic a vegades i quiet d’altres, sempre a mercè de la música i del cant coral i de les veus solistes. La interpretació musical va ser esplèndida.

La posada en escena de Mozart va ser suggestiva. L’escenari comptava amb un conjunt d’escultures de pedra, de l’artista italià Donato Savin, distribuïdes als marges, que evocaven un cementiri. Els ballarins entraven en aquest espai de repòs per acomiadar-se dels seus éssers estimats. Alguns d’ells portaven teles sobre les espatlles i en els braços, se’n desprenien i les col·locaven al costat dels tòtems de pedra. Teles que, per a qui escriu, podrien representar, de manera simbòlica, cossos sense vida.

Abans d’entrar en el “Rèquiem”, la companyia va oferir “Sonata per a quatre mans KV381” del mateix compositor de Salzburg, que es va executar en forma de pas a dos protagonitzat per Alba Nadal i Joshua Swain. El duet va interpretar una dansa, també d’estil contemporani, que va arribar com un festeig ple de romanticisme. Els ballarins s’acosten i se separen, ballen junts i sols, i el seu cos es converteix de manera permanent en el llenguatge d’expressió.

“Ballant Mozart”, que compta amb el vestuari del projecte social Teixidors de la mateixa institució, es va tancar amb l’auditori ple i amb aplaudiments per tots els intèrprets. La companyia i el coreògraf escollits per l’ocasió, així com tot el conjunt musical de la Coral Antiga, van satisfer les expectatives creades i van complir amb la proposta, un xic arriscada, de Kevin O’Day.