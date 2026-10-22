Músics europeus se citen a Terrassa: "És una plataforma excepcional de projecció internacional"

Resulta una raresa que formacions de poc nivell o que coneguin quin pa s’hi dona optin a participar en aquest concurs. Ja saben el que hi ha, ja són conscients que per posar peu en el 16è Premi BBVA de Música de Cambra Montserrat Alavedra cal passar uns rigorosos filtres de qualitat i de condicions, per la qual cosa els 11 conjunts que enguany competiran en aquest certamen biennal són pràcticament els mateixos que van presentar candidatura en el període pertinent. Músics joves de diverses parts d’Europa participaran a les audicions de la convocatòria del 30 d’octubre a l’1 de novembre vinents a l’Auditori. Dels recitals, oberts al públic, sortirà el guanyador que el mateix 1 de novembre rebrà el premi: una gira de cinc concerts valorada en un catxet de 20.000 euros. El segon premi obtindrà una gira de quatre concerts dins la Xarxa de Músiques de Joventuts Musicals de Catalunya.
La iniciativa, que s’adreça especialment a joves músics catalans estudiants de grau superior i professionals del sector, té com a objectiu “estimular la interpretació de la música de cambra i ajudar els joves músics en la seva projecció professional”. El certamen terrassenc, convocat per la Fundació Antigues Caixes Catalanes, amb el suport del BBVA, va néixer el 1992 de la mà de l’Obra Social de Caixa Terrassa amb la col·laboració d’Amics de les Arts i Joventuts Musicals. Des de llavors s’ha convertit en un dels més prestigiosos d’Espanya “i en una plataforma excepcional de difusió i projecció internacional de noves formacions i de noves tendències”, en paraules de Rosa Maria Ribera, directora artística d’un esdeveniment que constitueix “un premi a l’excel·lència”.
Els promotors del concurs han presentat aquest dijous la 16a convocatòria en un acte celebrat a l’Ajuntament de Terrassa amb la presència de Joan Salvador, tinent d’alcalde de Projecció de la Ciutat, qui ha elogiat “l’alt nivell” del premi i ha destacat el privilegi que suposa per a Terrassa acollir un certamen caracteritzat per la valoració de joves artistes que reben una oportunitat especial “per compartir amb el públic el seu talent”.
El certamen, convocat per la Fundació Antigues Caixes Catalanes, va néixer el 1992
Grups de música de cambra que han guanyat el certamen han obtingut suport a la seva carrera. No dubten en incloure la biennal al seu currículum, com ha apuntat Belén Latorre, directora de la Fundació Antigues Caixes Catalanes, en una presentació que ha comptat també amb David Orús, director del Centre de Banca de Clients de BBVA a Terrassa, per recordar el munt “incalculable” d’hores i dedicació que hi ha darrere cada conjunt. Premis com aquest contribueixen “a fer visible l’esforç i obrir el seu futur”. El BBVA “referma el seu compromís amb la cultura, el talent i el territori”, segons ha afegit Orús.
El Cor Montserrat, adscrit a Amics de les Arts, desenvoluparà la feina logística de les tres jornades de la cita per procurar “que tot funcioni entre bastidors endreçadament”, segons Antoni Amorós, representant de l’entitat cultural.
Eliminatòries
L’edició d’enguany s’encetarà el divendres 30 d’octubre amb les audicions dels 11 grups de música de cambra participants. Serà a partir de les 15 hores, tant divendres com dissabte. Hi haurà una primera prova eliminatòria, una semifinal i una final. L’esdeveniment finalitzarà amb l’acte de lliurament de premis que tindrà lloc el diumenge 1 de novembre a les 19 hores al mateix Auditori, en un acte conduït per la periodista Elisabet Carnicé. Hi actuarà el Quintet SenArts, precisament el guanyador del premi en l’edició del 2024, l'última.
Les formacions que pujaran enguany a l’escenari seran Quartet Vivancos, MSM Quartet, Osinum Quartet, Jouska Quartet, Sonora Trio, Apolo Quintet, Trio Jacob, Quartet Gaudí, Trio Oxes, Velvet Quartet i Trio Gaudí. Les bases de la convocatòria estableixen que els conjunts han de tenir entre tres i nou membres i una mitjana d’edat no superior als 35 anys, amb, almenys, un membre català o resident a Catalunya.
El repertori és exigent. El programa, d’una hora aproximada, ha de contenir dues obres del segle XX o el XXI, una composició d’un autor nascut després del 1975, una obra de compositor català i una peça de lliure elecció.
L'homenatge
El certamen, que se celebra de forma biennal, vol retre homenatge a Montserrat Alavedra i Comas (1945-1991), soprano lírica i pedagoga terrassenca especialitzada en música de Mozart i altres autors del segle XVIII. A Terrassa té fins i tot una plaça dedicada, però, com ha recordat Belén Latorre, l’artista “va haver de fer la seva carrera fora de Catalunya i d’Espanya”. Els promotors del premi volen impulsar els músics des d’un primer esglaó local, “potenciant el seu talent i ajudant-los a consolidar la seva carrera i projectar-la”. Montserrat Alavedra va morir el 4 d’abril de 1991, dos dies abans de fer 46 anys.
El jurat de l’edició d’aquest any del premi el conformen els compositors Albert Guinovart i Joan Magrané, l’oboista Barbara Stegemann i els violinistes Helena Satué i Enric Riera.