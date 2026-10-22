La recollida selectiva es manté al 44%, lluny de l’objectiu europeu

Terrassa es manté al seu sostre pel que fa al reciclatge. Segons les dades més recents de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) corresponents al 2025, la ciutat va recollir selectivament el 44,73% dels seus residus municipals. La xifra suposa un lleuger retrocés de dues dècimes respecte al 44,94% registrat l’any passat i consolida una situació d’estancament que s’arrossega des de fa un lustre. A més, el resultat frena la lleugera tendència a l’alça dels darrers anys i deixa la ciutat a més de deu punts percentuals de l’objectiu marcat per la Unió Europea, que fixava per al 2025 un mínim del 55% de recollida selectiva.
L’evolució recent fa palesa la dificultat per augmentar l’índex de reciclatge, sense canvis estructurals recents en el model de recollida. Entre el 2019 i el 2021, Terrassa va fer un salt notable en passar del 41,71% al 43,77%. Un any després, va tornar a pujar més de mig punt percentual. Tot i això, des de llavors les xifres han quedat pràcticament congelades: 44,37% el 2022, 44,74% el 2023, 44,94% el 2024 i el 44,73% actual, del 2025. Des de l’ARC es posa en valor aquesta “tendència a l’estabilització”, en un context de creixement de la població.
Lideratge metropolità
Malgrat la situació, Terrassa es manté com la gran ciutat de l’àrea metropolitana i la regió de Barcelona amb millors dades de recollida separada. La ciutat supera clarament altres municipis de més de 100.000 habitants com Barcelona (41,22%), Sabadell (36,24%), Mataró (35,31%), Badalona (30,76%) o l’Hospitalet de Llobregat (28,00%). Fora de la província, també és superior a Tarragona (40,24%), Reus (36,92%), o Lleida (33,93%). Només Girona, amb un 60,76%, presenta millors resultats entre les grans ciutats catalanes i és l’única que supera el llindar europeu.
Així i tot, Terrassa queda novament per sota de la mitjana del conjunt de Catalunya, que aquest 2025 s’ha alçat fins al 48,1% (davant del 47,11% de l’any anterior). D’aquesta manera, la distància entre la ciutat i la mitjana catalana s’amplia fins als 3,37 punts.
Majoria de la resta
En termes absoluts, Terrassa va generar durant el 2025 un total de 86.665,45 tones de residus municipals, la qual cosa representa un increment de prop del 4% respecte a les 83.338 tones de l’any anterior. D’aquest volum global, 38.762,41 tones es van recollir de forma selectiva, amb una mitjana de 166,59 quilos per habitant.
La major part dels residus generats a la ciutat, tanmateix, continuen anant a parar al contenidor de rebuig. Un 55,27% del total de residus recollits, de fet, correspon a la fracció resta, amb un volum de 47.903,04 tones. A Catalunya, la mitjana és del 52%. L’any passat, aquesta fracció a Terrassa també era del 55,1%, amb un total de 45.889,47 tones.
Pel que fa a la resta de fraccions recollides de manera separada a la ciutat, la matèria orgànica encapçala la llista amb 10.129,06 tones (un 11,69% del total generat), el paper i cartró suma 7.979,08 tones (9,21%), els voluminosos i fusta arriben a les 6.839,65 tones (7,89%), els envasos lleugers suposen 6.081,41 tones (7,02%) i el vidre 3.870,33 tones (4,47%). La recollida es completa amb els aparells elèctrics i electrònics (1.917,56 tones, un 2,21%), el tèxtil (810,39 tones, un 0,93%) i la poda i jardineria (347,54 tones, un 0,40%).