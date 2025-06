Pau Estrem dirigirà el CataLANDanse de Terrassa

Pau Estrem, cofundador i director de Danséu, dirigirà la plataforma CataLANDance, que celebrarà la seva primera edició del 26 al 29 de novembre a Terrassa. Helena Font ha estat escollida com a directora executiva del projecte.

CataLANDance, que ja ha obert la convocatòria artística per configurar la programació, és la nova plataforma internacional de dansa de Catalunta. Ha estat impulsada per l l’Ajuntament de Terrassa i el Departament de Cultura de la Generalitat, a través de l’Institut Català de les Empreses Culturals i la seva marca d’internacionalització Catalan Arts! La Diputació de Barcelona també dona suport a la iniciativa, que tindrà una periodicitat biennal “i neix amb la ferma intenció de posicionar Catalunya en el circuit internacional de les arts del moviment”, com va subratllar ahir el consistori. Aquest aparador de la dansa “ha de servir per generar sinergies amb altres ecosistemes a nivell de l’Estat espanyol, d’Europa i més enllà, sent un espai de trobada per a programadors i professionals del sector de la dansa a escala global”. Els diversos actors podran relacionarse en aquesta trobada “per promoure les col·laboracions, impulsar-ne la presència en l’àmbit internacional i fomentar així la contractació de producció de dansa catalana a l’exterior”.

Sessió informativa

Del 12 al 22 de juny del 2025 s’obre una bústia de propostes per a la selecció dels espectacles i projectes que formaran la programació d’aquesta edició. El proper dimarts, 17 de juny, a les 16 hores, l’equip director oferirà una sessió informativa, en línia, adreçada als artistes i les companyies interessades en la convocatòria.

Els destinataris han de tenir la dansa i els llenguatges en moviment “com a eina principal en les seves creacions”, amb seu a Catalunya “o amb producció majoritàriament participada per entitats amb seu a Catalunya”. Es tracta de crear “les condicions necessàries per fomentar l’estratègia de mercat del sector”, garantint que els professionals de la dansa a casa nostra “puguin tenir cada any una finestra per donar a conèixer els seus projectes”.