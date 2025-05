Poesia en la nit: Que no s'apagui el micròfon

Tornen els marcians. Aproximadament un any després de la darrera sessió de micro obert, la iniciativa Paseando por Marte torna a Terrassa de forma puntual.

Serà aquest dissabte, al Colmado Roca, on a partir de les 12 hores presentaran el poemari “Antologia marciana. Paseando por Marte”. “Fa un any vam decidir fer un ‘stand by’ en les sessions de Paseando por Marte. I encara no sabem si tornarem. Ni quan serà. Així que ens feia il·lusió que quedés quelcom físic”, explica Helena Martínez Aragón, una de les impulsores.

Aquest “físic” s’ha traduït en un poemari que inclou versos de fins a 25 rapsodes que han passat pel microobert de Paseando por Marte, durant els prop de dos anys que va durar la iniciativa mensual. “No hi és tothom que hi ha recitat, però sí que volíem que fos el màxim de gent possible”, afegeix Martínez.

Els llibreters s’han autoeditat amb Amazon (“no és que ens agradi gaire, però era l’eina més fàcil per poder fer-ho”) i tindran el preu realment assequible de 5 euros. Avui mateix hi haurà exemplars a la venda, així com entre els autors i a la mateixa plataforma en línia.

I ara, Versa-nos

El retorn puntual dels marcians, però, no és una gota en el desert. I és que aquesta tardor de 2024 va néixer “Versa-nos”, un nou micro obert nascut precisament d’algunes de les participants a Paseando por Marte.

Les sessions tenen un dijous al mes al bar Sommelier, ubicat al barri de Sant Pere Nord. “Ens vam sentir una mica orfes quan Paseando por Marte va fer l’aturada. I juntament amb Marina Talarn i Masé Balagué vam impulsar aquesta iniciativa”, explica Carmen Kobiakova, una de les impulsores.

“Cada sessió participen entre 15 i 20 persones, al micro obert. I a més, és una xifra que va ‘in crescendo’”, explica Kobiakova sobre la “família poètica” que estan creant.

Noves incorporacions

A més a més, no sempre són les mateixes persones. “Cada sessió hi ha gent que recita per primer cop. De fet, el darrer dijous hi van ser tres, les persones que debutaven”, afegeix Kobiakova.

Una de les peculiaritats de “Versa-nos” és que es limita a la poesia (mentre que Paseando por Marte també incloïa música). “Realment no ens tanquem a la música, però han de fer peatge amb una poesia, com va fer un raper l’altre dia”, explica Kobiakova. Les sessions tenen lloc el tercer dijous de mes, de forma que següent cita tocaria ser el 19 de juny.

“Un micro obert ha de ser un lloc segur”

Com és participar en un micro obert, especialment si no tens estudis literaris? Aquesta és una preocupació comuna de les persones que hi participen per primer cop. “Però realment és un espai molt cuidat, molt segur”, sosté l’artista KimiK. “Potser un punt de nervis sempre hi és, però les presentadores ajuden molt a desvirgar-se”, afegeix.

Una opinió que comparteixen les al·ludides, com Carmen Kobiakova, de l’actual Versa-nos. “L’ambient és molt important. Busquem que sigui un lloc íntim, recollit, com ara ho és el bar Sommelier”, explica. Comparteix visió Helena Martínez, del Paseando por Marte en “stand by”: “És un lloc segur, des del qual compartir-se a la resta”. A més, creu que és un micro obert especialment respectuós: “La gent escolta amb atenció i mai s’han permès actituds irrespectuoses”.