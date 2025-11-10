Programa ambiciós de dansa a LaFACT de Terrassa: aquí teniu tota la temporada

A punt de tancar l'any, el balanç d'assistència del qual segurament no baixarà dels 14.000 espectadors i el 85% d'ocupació, LaFACT Cultural de Terrassa ja escalfa motors per a la pròxima temporada amb la preparació d'un programa ambiciós, com d'aniversari rodó. Però no, la vinent serà la 43a Temporada BBVA de Dansa i inclourà 16 propostes amb dos eixos bàsics: la visita de companyies d'alt nivell, com a l'American Ballet Theatre, l'English National Ballet, el cos de ball de María Pagés i el Ballet Nacional de España; i l'aposta pel talent emergent de mans del Programa d'Alt Rendiment (PAR) en Dansa de la pròpia institució. El cicle, amb 23 funcions, començarà el 17 de gener del 2026 i acabarà el 13 de desembre.
LaFACT ha presentat aquest dilluns la Temporada 43a en un acte que ha comptat amb la participació d'Adrià Fornés, director de LaFACT en l'àmbit cultural; Andrés Cabello, director de la Zona Vallès Occidental del BBVA, i Joan Salvador, tinent d'alcalde i regidor de Promoció Cultural.
Fornés ha reconegut que l'entitat ja tenia ganes de presentar una temporada que consolida Terrassa "com a ciutat de la dansa" i que, a banda dels grans noms, "vol donar més recorregut al programa per a nens i nenes" que representa el PAR en Dansa. El director de LaFACT Cultural ha desgranat la programació actuació a actuació, ressaltant, per exemple, la dificultat que ha comportat portar a Terrassa el Ballet Clàssic Internacional per a la representació del "Llac dels cignes" que obrirà el cicle el 17 de gener, o el fet que la vintena de ballarins del Ballet Júnior de Genève portin per primera vegada el seu ritme trepidant. A PAR en Dansa li correspondrà la representació d'"Alícia i la dansa dels mil meravelles", amb llibret propi i un "videomapping".
La Compañía María Pagés presentarà "De Scheherezade", una reivindicació de la veu i la saviesa de les dones a través del flamenc. L'American Ballet Theatre protagonitzarà una gala per a la qual viatjarà expressament a Terrassa. I el London City Ballet vindrà aquí per primera vegada per representar, entre altres peces, "Pictures at an exhibition", una creació d'Alexei Ratmanski per a deu ballarins inspirada en les aquarel·les de Kandinski i la música de Mussorgski, amb projecció de pintura inclosa en l'espectacle. Obres com ara "L'ocell de foc" i "La consagració de la primavera", d'Stravinski, i "Grito", una de les composicions (aquesta, d'Antonio Canales) que traslladarà a l'escenari el Ballet Nacional de España.
Companys de viatge
"És un orgull ser, un any més, companys de viatge en aquest projecte de tan alta qualitat", ha declarat en la presentació Andrés Cabello, director de zona del BBVA, sobre una aliança que permet la institució bancària "continuar la tasca de les antigues caixes d'estalvi i seguir el llegat de la cultura i el talent": El suport a LaFACT "va més enllà de l'activitat financera pròpia de l'entitat" i aporta al banc "proximitat al territori". La programació converteix LaFACT "en referent de la dansa a Catalunya i Espanya".
A aquesta influència s'ha referit també Joan Salvador en deixar clar que per a l'Ajuntament "suposa un plaer gaudir d'entitats que estan en primera línia" com LaFACT. Qui vulgui dansa d'alta qualitat al país "ha de passar per LaFACT, institució que juga en el seu nom amb "Factoria" i amb Fundació d'Antigues Caixes. I, com que el regidor és aficionat a aquests jocs amb acrònims, s'ha atrevit a aportar el resultat d'un de nou: Fidelitat Artística a la Cultura Terrassenca.
Entrades
Les entrades de la nova temporada de dansa, que es desenvoluparà al llarg de tot l’any 2026 a la Factoria Cultural de Terrassa, ja es poden adquirir des d’aquest dilluns, 10 de novembre. N'hi ha abonaments que representen fins al 40% de descompte.
La 43a temporada BBVA de Dansa de LaFACT s'iniciarà el 17 de gener i s’estendrà fins al 13 de desembre, oferint un total de 16 espectacles diferents, amb 23 funcions programades al llarg de la temporada i gairebé 17.000 entrades a la venda.
Segons l'entitat organitzadora, la programació "posarà en escena l’art de la dansa en totes les seves formes: des del ballet clàssic i neoclàssic fins a la dansa contemporània i el flamenc".
Entre les companyies presentades aquest dilluns, ha destacat dues gales, una d’estrelles de l’American Ballet Theatre i l’altra amb ballarins principals i solistes de l’English National Ballet, el Ballet Nacional de España i el London City Ballet.
Enguany el Programa d’Alt Rendiment (PAR) en Dansa de LaFACT presenta una nova producció familiar, "Alícia i la dansa de les mil meravelles, amb la voluntat d’oferir "un nou títol adreçat al públic més jove i a les escoles".
Al mes de febrer es podrà veure "Carmen", una coproducció entre LaFACT i l’Innsbruck Winter Dance Festival que, amb la coreografia d’Enric Gasa, uneix tradició i modernitat en una nova versió d’aquest mite, amb la participació d’alumnes seleccionats del PAR en Dansa de LaFACT.
La temporada, dividida en dos cicles (primavera i tardor), "ofereix un equilibri en la programació i permet gaudir de tots els estils de dansa tant en la primera part, compresa entre els mesos de gener i juliol, com en la segona, de setembre a desembre".
Aquest és el programa sencer:
"El llac dels cignes", del Ballet Clàssic Internacional
Dissabte 17 i diumenge 18 de gener. Dirigit per Andrey Sharaev, "la companyia ofereix una espectacular escenografia i magnífics solistes internacionals", subratlla LaFACT. "El llac dels cignes", la joia del ballet clàssic universal, "ens submergeix en un fascinant relat sobre l’etern conflicte entre el bé i el mal. Després de celebrar el seu vint-i-unè aniversari, el Príncep Sígfrid s’endinsa en un bosc on coneix Odette, una princesa cigne encantada pel malèvol Rothbart".
"Carmen", de Factoria de Dansa / LaFACT i Innsbruck Winter Dance Festival
Dissabte 7 i diumenge 8 de febrer. Una coproducció que fusiona tradició i modernitat coreografiada per Enric Gasa. LaFACT i Innsbruck Winter Dance Festival treballen conjuntament per portar "Carmen" del coreògraf català Enric Gasa, i exdirector del Ballet de l’Òpera d’Innsbruck. Després d’un "workshop" amb els alumnes del Programa d’Alt Rendiment (PAR) en Dansa, Gasa escollirà alguns d’ells per incorporar-los al cos de ball d’aquesta producció que s’assajarà a Innsbruck. Aquesta "Carmen" de Gasa "és una lectura personal i contemporània del mite amorós de la literatura universal que va portar en format òpera George Bizet", assenyala l'entitat. Gasa fusiona elements de la novel·la de Mérimée amb motius de l’òpera "amb una posada en escena intensa i una banda sonora que combina la música és de Rodin Shchedrin amb sons del flamenc i la música popular andalusa".
"Vivaldiana", amb el Spellbound Contemporary Ballet
Dissabte, 14 de febrer. "Un viatge coreogràfic pel món de Vivaldi, entre la tradició barroca i la mirada contemporània de la companyia italiana". L'obra "Vivaldiana" és el darrer títol de la companyia de Roma que va visitar LaFACT al 2017 i ara torna amb una peça contemporània. "En un context marcat per la racionalitat, Vivaldi va destacar per la seva capacitat de trencar amb els límits del seu temps i per la seva llibertat a l’hora d’anar a contracorrent. Aquest esperit innovador és el que defineix el seu geni. A partir d’aquesta idea, el directori i coreògraf Mauro Astolfi, converteix en moviment algunes obres de Vivaldi per plasmar el seu talent i habilitat par reinventar la música barroca", explica LaFACT.
"Touch Base/ZAK/Grand Finale", del Ballet Junior de Genève
Dissabte, 7 de març. "El millor talent jove europeu presenta tres peces vibrants que celebren la connexió, el ritme i la força del cos en moviment", diu la institució. "Nascuda del programa formatiu del Ballet de Ginebra, aquesta jove companyia ha estat guardonada amb el Premi Suís d’Arts Escèniques 2021 pel seu model exemplar, el Ballet Junior és un veritable trampolí cap al món professional. En aquesta ocasió, ens ofereixen tres mirades coreogràfiques convidant-nos a explorar la força del cos, del gest i de la trobada", afegeix.
"Touch Base", de Marne van Opstal, és una reflexió sobre els impulsos i la connexió humana, inspirada en la música de Bach i en el moment present com a espai de trobada i record.
A "Zak", de Héla Fattoumi i Éric Lamoureux, el so i el moviment dialoguen mitjançant "boomwhackers" (tubs musicals de plàstic), "creant una dansa plena de ritme i imaginació col·lectiva".
El programa es completa amb extractes de "Grand Finale", del reconegut coreògraf Hofesh Shechter, "que combina energia física i intensitat emocional en un llenguatge coreogràfic únic".
"Alícia i la dansa de les mil meravelles", de PAR en Dansa/LaFACT
Dissabte, 21 de març. "Una dansa que ens convida a travessar el mirall i perdre’ns en un univers on tot és possible", assenyalen els organitzadors. Nova producció del Programa d’Alt Rendiment (PAR) en Dansa de LaFACT que, seguint les petjades d’"El trencanous" per Nadal, proposa un espectacle adreçat al públic familiar amb l’objectiu d’apropar la dansa als més petits. A més, es durà a terme una prova pilot amb diverses escoles per mostrar tot el procés creatiu, des dels primers assajos fins a l’espectacle final, ampliant així el projecte educatiu del programa Exploradors de la Dansa.
"Aquesta nova producció disposa d'un equip de professionals que impulsa tot el procés creatiu des de zero: amb llibret, música i personatges originals, i una escenografia innovadora que incorpora videomapping". apunta LaFACT.
"La Bayadère", de l'American Classical Ballet
Dissabte, 11 d'abril. "L’elegància del ballet clàssic i la passió d’aquesta nova generació de ballarins provinents d’Amèrica s’uneixen en aquesta història d’amor i sacrifici". Compost per Ludwig Minkus i coreografiat per Marius Petipa el 1877, "La Bayadère" és "una història d’amor, gelosia i traïció ambientada a l’Índia, protagonitzada per la ballarina Nikiya i el guerrer Solor. És especialment famosa pel seu ‘Regne de les Ombres’, un dels actes més icònics i tècnicament exigents del repertori clàssic".
"De Scheherezade", de la Compañía Maria Pagés
Divendres, 24 d’abril. María Pagés reivindica, amb força i sensibilitat, la veu i la saviesa de les dones a través del flamenc. Referent del flamenc i Premio Nacional de Danza, Pagés visita de nou LaFACT acompanyada d’un cos de ball de deu ballarins i música en directe. "De Scheherezade" reprèn la història on acaba "Les mil i una nits" i presenta una dona que, mitjançant la paraula, "transforma el seu destí i tria la vida davant la mort". Amb un llenguatge d’arrel flamenca, "la peça reivindica el poder femení i la paraula com a força capaç de canviar el món i alliberar la humanitat de la por i la submissió"; resumeix LaFACT.
Gala de L'American Ballet Theatre. Ballarins principals i solistes
Dissabte 25 i diumenge 26 d'abril. Estrelles i primers solistes de l’American Ballet Theatre (ABT) s’uneixen en una gala que celebra l’excel·lència, la tècnica i la màgia de la dansa. En aquesta gala, viurem de nou l’elegància i la complicitat escènica dels ballarins Isabella Boylston i James Whiteside, dos figures reconegudes per la seva brillant trajectòria i pel seu estil expressiu i virtuós. Junts, porten a l’escenari tota la força i sensibilitat que caracteritzen l’ABT, en un programa que retrà homenatge a la bellesa i a la potència transformadora de la dansa", explica l'organització.
"Momentum", del London City Ballet
Diumenge, 10 de maig. El programa reuneix cinc peces que reflecteixen la diversitat i l’elegància del ballet del segle XX i XXI combinant passos a dos i coreografies grupals.
"Larina Waltz", d’Ashley Page, combina les melodies alegres de Txaikovski amb una coreografia vibrant i tècnicament exigent.
"Haieff Divertimento", d’Alexei Haieff, és una obra de precisió i gràcia sobre una música tan viva com nostàlgica.
"Concerto Pas de Deux", de Kenneth MacMillan, destaca per la seva dificultat tècnica i sensibilitat, inspirada en els exercicis de barra i la música de Xostakóvitx.
"Consolations & Liebestraum", amb música de Liszt, retrata el cicle vital de l’amor i la seva pèrdua amb una gran càrrega emocional.
"Pictures at an Exhibition", d’Alexei Ratmansky, és una creació per a deu ballarins inspirada en les aquarel·les de Kandinsky i la música de Mussorgski, que oscil·la entre l’humor, la intensitat i la poesia visual.
"Suite Romeu i Julieta", acte Dansa de Festa Major, PAR en Dansa/LaFACT
Dijous, 2 de juliol. "Donem el tret de sortida de la festa de la nostra ciutat mostrant el treball i el talent d’aquests joves ballarins", indica LaFACT. A banda d’aquesta "Suite Romeu i Julieta", adaptada pel coreògraf Kevin O’Day, "el programa inclourà també dues peces premiades dels Tallers Coreogràfics que el PAR presenta anualment, així com alguna sorpresa més", agrega.
"Giselle", del Ballet de Barcelona
Dissabte, 19 de setembre. Amor, traïció, perdó, redempció... "Un clàssic del ballet acompanyat de tecnologia punta que realça el realisme dels escenaris i el vestuari. Una peça que ens porta a conèixer la Giselle, una jove i innocent pagesa enamorada del jove Loys. Les coses no són el que semblen quan ens endinsem en descobrir alguns dels grans secrets que portaran la protagonista a una situació límit. Un contrast de la bellesa del món sobrenatural i de la realitat de les emocions humanes, que mostra que el poder de l’amor pot transcendir fins i tot la mort".
"L’ocell de foc/La consagració de la primavera", amb LaMOV
Dissabte, 3 d’octubre. Un espectacle format per dues obres mestres d’Stravinski expressades de manera intensa i apassionada a través de la dansa neoclàssica i contemporània. "L’exigent partitura de Stravinsky porta els intèrprets al límit, exigint una precisió gairebé militar. Aquesta producció és un viatge fascinant entre el passat i el futur, on la música i la dansa s’entrellacen per celebrar la renovació i el renaixement de l’esperit humà. La companyia de Saragossa, ja assídua a la temporada, ha delectat el públic terrassenc amb altres produccions com les adaptacions de "La ventafocs" i "Don Juan" i "Tempus Fugit".
"Dancing Beethoven". Factoria de Dansa/LaFACT
Dissabte, 17 d’octubre. Seguint els passos fets amb "Les quatre estacions" i "Carmina Burana", LaFACT presenta un nou programa de Factoria de Dansa "on es combinen dues mirades de la dansa a través de dos coreògrafs inspirant-se amb la música de Beethoven. Es tracta de la cinquena simfonia a través de Kevin O’Day i la setena, coreografiada per Jamal Callender.
"Dualia", "Segunda piel", "Grito". Ballet Nacional de España
Dissabte 7 i diumenge 8 de novembre. Segons LaFACT, el programa "posa en valor la riquesa i la versatilitat de la dansa espanyola a través de tres peces de gran força expressiva". En primer lloc, "Dualia" mostra la cara més moderna i tècnica del Ballet Nacional, un diàleg entre el clàssic i el contemporani que reflecteix la constant evolució de la dansa espanyola. "Segunda piel" representa el recorregut professional del coreògraf i ballarí Miguel Ángel Corbacho en tres sonates. La primera escenifica la força de la joventut; la segona, el pas del temps; i la tercera, la maduresa del ballarí. A "Grito", obra creada per Antonio Canales l'any 1997, "la intensitat del flamenc es fon amb la dansa contemporània per explorar l’energia i la passió que defineixen l’esperit d’aquesta disciplina".
Gala d'estrelles de l'English National Ballet
Dissabte 21 i diumenge 22 de novembre. "Una vetllada irrepetible amb la força i l’elegància de grans estrelles del ballet internacional. Un elenc farcit de ballarins principals i solistes provinents d’aquesta gran companyia", destaca LaFACT.
"El trencanous", de PAR en Dansa/LaFACT
Dissabte 12 i diumenge 13 de desembre. "Celebrem el Nadal amb una proposta pensada per gaudir de la dansa en família. Una temporada més, convidem a acabar l’any amb el ja tradicional 'Trencanous'. Aquest famós ballet nadalenc apropa als nens i nenes les danses més exòtiques del món", assenyala l'organització. Es prsenta "un espectacle d’alegria, color i dansa carregat de llum i fantasia que ens transporta a un somni molt real". "El trencanous" serà posat en escena amb la coreografia de Rodolfo Castellanos sobre la base clàssica de Petipà i compta amb la interpretació dels ballarins del PAR en Dansa, el Programa d’Alt Rendiment en Dansa de LaFACT, que enceta la seva sisena edició.