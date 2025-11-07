El mite Santiago Auserón ve a Terrassa

Santiago Auserón (Saragossa, 1954) ha passat les últimes setmanes a Grècia. Aquest diumenge, 9 de novembre, serà a Terrassa. A Grècia ha assajat, una vegada més, els temes del seu últim treball, “Nerantzi”, que significa “taronja amarga” en grec i que aquest diumenge presentarà a la Nova Jazz Cava.
Serà la segona vegada que aquest mite de la música espanyola, exlíder de Radio Futura, exJuan Perro, àvid descobridor de sons nous, visiti la ciutat enguany. Ja va cantar a la Cava el 4 de maig passat durant el concert d’homenatge al guitarrista Jordi Bonell, però, en un recital amb cartell atapeït, només va oferir un tema.
Aquest diumenge farà dues sessions, a les 18 i a les 20 hores, per desgranar les cançons populars gregues (i els poemes) que ha adaptat al castellà en la seva recerca constant de melodies, que ara travessa el pont de les cultures mediterrànies. Amb “Nerantzi” explora la música hel·lènica grega mitjançant una col·laboració amb Vaggelis Tzeretas, virtuós del buzuki i altres instruments tradicionals de l’illa de Samos, i per Theodoros Karellas, guitarrista i vocalista. El trio comptarà amb la presència d’una convidada especial: Anni B Sweet, veu de pur vellut que participa en el disc per versionar el tema grec “To minore tis afyís”, adaptat “Alborada en tono menor”.
Farrés i Stowell
Abans de tot plegat, però, aquest dissabte al vespre hi ha vetllada jazzística al local del passatge de Tete Montoliu. A les 21.30 hores pujaran a l’escenari de la Nova Jazz Cava, dins de la temporada estable del club, el guitarrista d’Olesa de Montserrat Jordi Farrés i el veterà mestre nord-americà John Stowell. En format de duo, Farrés i Stowell proposaran un concert de constant diàleg de guitarres en el que constitueix un dels plats forts de la temporada.