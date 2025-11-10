Els hospitals de Terrassa incorporen escàners digitals d’alta resolució per millorar el diagnòstic en anatomia patològica

Els dos hospitals de Terrassa —MútuaTerrassa i el Consorci Sanitari de Terrassa (CST)— incorporaran en les pròximes setmanes nous escàners digitals d’alta resolució per al servei d’anatomia patològica. Els equips, impulsats pel Departament de Salut a través del CatSalut, permetran digitalitzar les mostres biològiques analitzades als laboratoris i millorar la precisió i la rapidesa dels diagnòstics.
Aquests escàners formen part d’un projecte de digitalització de l’anatomia patològica a Catalunya que suposa una inversió de més de 3,3 milions d’euros, finançada amb fons europeus Next Generation EU dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. En total, s’instal·laran 24 nous equips a 13 hospitals del sistema públic català (SISCAT) fins al mes de desembre. El CST, concretament, és un dels tres primers hospitals que han rebut els escàners, juntament amb l’Hospital de Mataró i el Parc Taulí de Sabadell.
Amb aquesta actuació, el sistema sanitari fa un pas important cap a la digitalització completa de l’anatomia patològica, una eina fonamental per avançar cap a una medicina més personalitzada i de precisió. Les imatges obtingudes pels escàners s’integraran a la plataforma PAT-SIMDCAT, que permetrà consultar i compartir els resultats entre professionals de diferents hospitals, afavorint el treball en xarxa dels patòlegs.
A més, aquesta digitalització obre la porta a la utilització d’eines d’intel·ligència artificial per donar suport al diagnòstic i optimitzar el temps de resposta, especialment en malalties complexes o oncològiques.
Els hospitals de MútuaTerrassa i el Consorci Sanitari de Terrassa se sumen així a altres centres com el Taulí, Althaia – Xarxa Assistencial Universitària de Manresa o l’Hospital Sant Joan de Reus, que ja han començat a rebre els nous equips. En paraules de Gemma Valeta, gerent de Medicina Personalitzada i de Precisió del CatSalut, “aquest pas endavant reforça la capacitat diagnòstica dels hospitals i impulsa una atenció més segura, precisa i adaptada a cada pacient”.