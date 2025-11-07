Tu pots triar el cartell del Festival Jazz Terrassa

En una insòlita simbiosi d'art visual improvisat i jazz de creació lliure, Morcky ha pintat aquest dijous tres esbossos de cartell anunciador del Festival Jazz Terrassa, que se celebrarà del 6 al 27 de març del 2026. El certamen arribarà a la seva 45a edició i el Club de Jazz, organitzador de l'esdeveniment, ha decidit celebrar l'efemèride de manera especial. Una votació popular en l'Instagram de la Nova Jazz Cava decidirà el cartell guanyador. Hi ha de termini fins al 17 de novembre per triar la imatge que representarà el festival. Les tres opcions han estat pintades en una performance sobra una mateixa base que plasma el lema del 45è festival: "What is jazz?". És la pregunta inspiradora del certamen en una campanya que té la direcció creativa de l'agència Evil Love .
La performance, a la mateixa Nova Jazz Cava, ha començat a les 21.40 hores i Morcky ha donat per acabades les tres intervencions pictòriques a les 22.09. Un intercanvi de mirades amb David Garcia, director del grup Fail Again Ensemble, ha servit per tranquilitzar el ritme fins extingir el regnat de mitja hora d'improvisació a dues bandes: Morcky pintant, i el conjunt de bateria més quatre vents explorant en directe les possibilitats del "Soundpainting", que és un llenguatge d'improvisació multidisciplinària que fa ús de gestos i senyals per dirigir, en temps reals, músics, artistes visuals i altres creadors. Aquest sistema integra 900 signes.
Què és això?
Així, la Nova Jazz Cava de Terrassa subratlla que ha viscut aquest dijous "una nit singular i participativa sota el títol 'What Is Jazz? Live', una performance col·lectiva en què la música, la pintura i la improvisació s’han fos en un únic acte creatiu".
La formació acústica Fail Again Ensemble, creada especialment per a l’ocasió, accelerava i temperava l'ambient mentre Morcky realitzava les tres intervencions pictòriques sobre grans teles, inspirades en les atmosferes sonores improvisades i expressades amb llenguatge d'abstracció. Una de les obres, amb un cercle, potser la més original, ja ocupa el primer lloc a les preferències dels votants aquest divendres.
El resultat de l'acció nocturna és un conjunt de tres obres úniques, "nascudes de la interacció entre música i pintura, que esdevenen les tres propostes de cartell oficial del pròxim Festival Jazz Terrassa", afegeix el club, que també ha habilitat aquest dijous una urna per dipositar les respostes dels assistents a la pregunta “What Is Jazz?”, leitmotiv de la campanya. Els participants entraran en el sorteig de dues invitacions al concert d’obertura del festival.
"Amb aquesta acció, el Festival Jazz Terrassa vol subratllar que el jazz és molt més que un gènere musical: és una actitud oberta, una manera d’escoltar i crear, una invitació constant a la pregunta. L’experiència serveix també com a preludi del que s’espera del 45è Festival Jazz Terrassa: un esdeveniment que, fidel a la seva trajectòria, combinarà tradició i experimentació, amb l’objectiu de mantenir viu l’esperit creatiu del jazz", indiquen els organitzadors. El certamen internacional mantindria, en línies generals, el mateix model dels darrers anys, amb la Nova Jazz Cava com a centre neuràlgic dels principals concerts i actuacions en places i carres, així com la participació de la comarca.