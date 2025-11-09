L'etern esperit del hockey: els +80 fan rodar la bola a les Pedritxes

Les instal·lacions del CD Terrassa Hockey han viscut aquest diumenge una jornada històrica. El club de les Pedritxes ha acollit el segon partit de la categoria +80 disputat a l’Estat espanyol, després del que s'ha jugat aquest mateix dissabte a Castelldefels. Aquest doble enfrontament entre la selecció d’Anglaterra, actual campiona continental, i un combinat de la resta d’Europa (Espanya, Alemanya, Escòcia, Països Baixos, Bèlgica i Gal·les) ha reunit alguns dels jugadors històrics més veterans del continent. Entre ells hi havia diverses icones catalanes amb una destacada trajectòria internacional, com el terrassenc Toni Nogués (CD Terrassa).
No era un partit qualsevol. Era un homenatge al temps, a la passió i a una generació de jugadors que encara conserven intacte l'amor per l'estic i la gespa. Davant d’una grada multicultural, el partit ha acabat amb empat (2-2), el mateix resultat que el dia abans a Castelldefels. Però el marcador no té massa importància en aquests casos: el veritable triomf és veure com aquests veterans majors de 80 anys continuen gaudint d’un esport que els ha marcat la vida.
Gran part del protagonisme requeia, com no podia ser d’una altra manera, en Toni Nogués, que jugava a casa. A punt d’anotar en un parell d’ocasions i deixant alguns detalls de qualitat, el defensa terrassenc ha tornat a demostrar la seva elegància. "Físicament estic més o menys bé. Procuro estar el millor possible", explicava després del matx, amb el somriure d'algú que no ha deixat mai d'estimar el joc. De fet, l'egarenc encara continua jugant al club de la seva vida, el CD Terrassa.
Amb 115 internacionalitats i tres participacions olímpiques (Tòquio 64, Mèxic 68 i Múnic 72), Nogués reconeix que el hockey actual ha canviat molt respecte al que ell vivia com a jugador d’elit. "La gespa artificial ho ha canviat tot. Ara pots xutar, jugar, passar... No hi ha imperfeccions en el terreny de joc. L’evolució és molt gran i, ara, nosaltres aprofitem això el màxim que podem, però sobretot ho fan els joves", subratlla.
Tot i que el ritme de joc ja no és el d’abans —per raons òbvies—, el talent i la tècnica continuen intactes. Sense pràcticament reserves, els jugadors han disputat quatre quarts de 15 minuts, i molts —com el Toni— no han abandonat el camp en cap moment.
El també històric Jordi Fàbregas (RC Polo), autor de les dues dianes del combinat europeu, ens ha explicat les seves sensacions: "Pensàvem que el partit estava fotut, però hem aconseguit empatar-ho a la segona part. He de dir que no trepitjava el terreny de joc des de fa cinc anys, però els que hem mamat això de petits tenim coses que mai es perden. És com anar en bici".
Assegurant el màxim rigor pel que fa a l'arbitratge, l'encontre ha comptat amb la presència de dos col·legiats veterans amb una àmplia trajectòria en la categoria Grand Masters des del 2008: Antonio Tolomei (Itàlia) i Dan Holboer (Països Baixos). La seva presència ha estat un valor afegit que la Federació Catalana de Hockey ha volgut destacar.
En sonar el xiulet, l'ambient de germanor ha estat el gran protagonista: abraçades, rialles i una fotografia de grup per immortalitzar l'escena. Entre tots, un home destacava per la seva longevitat i història: Manuel Lobo, de 95 anys, que encara ha tingut alguns minuts sobre el terreny de joc.
Aquest doble enfrontament —Castelldefels dissabte i Terrassa diumenge— suposa una fita per al hockey estatal i europeu. Organitzats per la Federació Catalana de Hockey amb el suport de la World Grand Masters Association, aquests partits simbolitzen l’expansió d’una categoria que el 2026 disputarà la seva primera Copa del Món +80 a Breda (Holanda).