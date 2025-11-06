Què fer aquest cap de setmana a Terrassa: 7, 8 i 9 de novembre

No ens hem tornat monotemàtics ("bitemàtics" en aquest cas) de cop i volta, i la cultura a Terrassa torna a tenir floracions diverses aquest cap de setmana, però a l'agenda destaquen propostes de concerts musicals i obres de teatre. Aquí us oferim vuit activitats per a divendres, dissabte i diumenge, 7, 8 i 9 de novembre.
Retrobament
El cantautor de rock Javier Sólo celebra a la seva ciutat els 20 anys de carrera. Farà un concert aquest divendres, a les 22 hores, a la Sala Rasa 64. El directe serà enregistrat per a un disc.
Comèdia
Alba Valldaura i Àngela Monge interpreten la comèdia metateatral “Ballarines de peus plans”, de la Cia. L'Embarral, al Teatre Principal. Divendres, en dues sessions, 19 i 21 hores.
Èxit i fracàs
Els germans Eduard i Maurici Biosca pugen a l’escenari del Teatre Alegria amb l'obra humorística “L’èxit d’un fracassat”. Dissabte (19 hores) i diumenge (18 hores).
Un gran de la música
El mític Santiago Auserón tria Terrassa per a la presentació del seu projecte de música grega “Nerantzi”, a la Nova Jazz Cava. Dues sessions: diumenge, 18 i 20 hores.
Tres en un
Mind2Mode arriba a la Sala Rasa 64 per oferir tres tributs en un mateix espectacle: a U2, a Depeche Mode i a Simple Minds. Dissabte, 21 hores
Evasió
Concert de la banda terrassenca Evadirse a la Casa de la Música, al carrer de la Mare de Déu dels Àngels, 76. Dissabte, 20 hores
Matinal
Migdia amb versions a càrrec de The Raiders, a la sala Legends de la carretera de Montcada. Diumenge, 12 hores.
Poemes musicats
Concert d'ambient modernista amb poemes musicats i rom cremat, a càrrec de David Millán. L'espectacle, titulat "Poemírica", tindrà lloc aquest dissabte a La Cafeta del Candela, a les 19.30 hores.