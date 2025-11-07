Queixes per les tarifes del Conservatori de Terrassa

El Síndic de Greuges de Terrassa, Mustapha Ben El Fassi, ha emès una nova actuació d’ofici “arran de diverses queixes rebudes sobre el sistema de tarifació social de l’Escola Municipal de Música- Conservatori de Terrassa”, segons ha anunciat aquest divendres la institució de defensa del ciutadà.
Les famílies denuncien que les quotes resultants, especialment per a rendes mitjanes, són desproporcionades “i poden posar en risc la continuïtat dels estudis musicals dels seus fills i filles”. Alerten també que les tarifes a Terrassa “són significativament més altes que a municipis com Sabadell, SantCugat del Vallès o Rubí, malgrat oferir serveis equivalents”. El Síndic de Greuges ha conformar “que el sistema actual pot contradir l’objectiu de la tarifació social: garantir l’accés just, proporcional i equitatiu a un servei públic com l’educació musical”.
Revisió de l'ordenança
La resolució recomana revisar l’ordenança fiscal 3.25, ajustar els trams a la realitat econòmica i fomentar la participació durant el període d’al·legacions.
La sindicatura municipal “ofereix col·laboració i seguiment per assegurar que el sistema tarifari respongui als principis de bona administració, equitat i igualtat d’oportunitats”. Aquesta controvèrsia sobre els preus formatius ha estat exposada en diverses ocasions, fins i tot al ple municipal.