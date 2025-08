Emiliana, la gata que travessa oceans

Quan una mascota canvia de casa, sovint ha d’enfrontar-se a un univers nou: nous espais, nous sorolls, nous hàbits, nous amics... I si aquest trasllat implica travessar un oceà, la complexitat es multiplica. Cal pagar vacunes, gestionar passaports... I tot això, mentre l’animal -i la família que l’acompanya- aprenen a conviure amb una cultura que no és la seva. Aquesta és, a grans trets, la història d’Emiliana, una gata barcelonina que ha viscut a Catalunya i a Mèxic, i que ara és protagonista d’una pel·lícula.

Dirigida per Alberto Zúñiga, mexicà establert a Terrassa des de fa tres anys, “Emiliana Gat-alana” s’estrenarà el 29 d’agost al Cinema Maldà de Barcelona. Però uns dies abans, el 25 d’agost, el Cinema Catalunya acollirà una preestrena molt especial.

“Va començar com la idea d’un curtmetratge de 20 minuts, però se’m feia curt i finalment ha durat més d’una hora”, explica Zúñiga, que reconeix que la inspiració li va arribar en compartir vida amb la seva parella, Vicky, i la seva gata: “Després d’un any vivint amb l’Emiliana, vaig començar a plantejar-me fer una pel·lícula per explicar la seva història: una gateta catalana que creua l’Atlàntic i va a viure a Mèxic”.

L’Emiliana, nascuda al barri de la Barceloneta, té pràcticament 15 anys i ha viscut a Barcelona, Girona, Morelia, Querétaro i, ara, a Terrassa. Té passaport, xip, i ha viatjat més que moltes persones. A través de la seva veu -amb accent català, gràcies a la narració de Miriam Sans, qui també ha col·laborat en el projecte com a directora d’art- la pel·lícula tracta temes com la migració, l’adaptació, la malaltia i la por, però també parla dels prejudicis: “Volia que els infants entenguessin els prejudicis que hi ha sobre els gats negres. Transportat a la humanitat, això connecta amb la discriminació racial”, explica el director.

La gata Emiliana

Un “cant d’amor a la vida”

La pel·lícula és, segons el seu creador, un “cant d’amor a la vida”. A través dels ulls d’una gata negra, la pel·lícula ens recorda que “una mascota no és un objecte, sinó part de la família”, i que “som éssers únics i irrepetibles”. No és estrany, doncs, que l’eslògan del film sigui: “Ningú és com tu ni com jo”.

“Emiliana Gat-alana” no és només una pel·lícula sobre una gata: és una obra d’ecocinema. Segons diu el director, això vol dir que “la història s’explica des del punt de vista dels éssers sentents (dotats de sensibilitat)”. El film es dirigeix principalment a infants, tot i que ”molts adults que han pogut veure la pel·lícula ens han escrit per a dir-nos que s’han sentit identificats perquè han viscut moltes de les coses que ha hagut de passar Emiliana”, apunta Zúñiga.

La cinta combina animació 2D, “stop-motion” i imatges reals. Fins a quatre versions d’Emiliana apareixen a la pantalla, i la música hi té un paper destacat, “gairebé com un personatge més”, explica el director”.

Escena de la pel·lícula "Emiliana Gat-alana"

Durant la pandèmia, el projecte va prendre força i complexitat. A Mèxic, Zúñiga va aprendre tècniques d’animació per tirar endavant la pel·lícula de manera independent. El 2022, va tornar a Catalunya amb un petit equip per gravar els llocs on havia viscut l’Emiliana, i la vida li va fer una nova jugada: “La nostra intenció era tornar a Mèxic, però a la Vicky li van oferir feina a Terrassa. Així vam venir a viure aquí”.

Instal·lat a la ciutat, el director es va matricular a l’ESCAC en un nou màster d’Investigació Cinematogràfica, tot acabant el projecte d’”Emiliana Gat-alana”. El film es va acabar de rodar el 2023 amb una escena molt especial: els crèdits finals, gravats a la Masia Freixa amb una coreografia en llenguatge de signes feta per nens de l'escola Creixen. “Volia que fossin nens de Terrassa qui tanquessin la pel·lícula”, afirma. Els alumnes van poder veure una prova de projecció en exclusiva al Cinema Catalunya.

Des de la seva estrena al Festival de Cinema de Girona el novembre del 2023, el film ha passat per un munt de festivals internacionals. Tot això, sense haver-se estrenat a cap sala de cinema ni plataforma digital. De fet, recentment ha obtingut la qualificació necessària per a la seva distribució a sales, tant a Espanya com a Mèxic, “després d’un llarg procés burocràtic de deu mesos”, comenta Zúñiga.

Preestrena solidària al Cinema Catalunya

La preestrena del film “Emiliana Gat-alana” tindrà lloc el dilluns 25 d’agost al Cinema Catalunya, en una sessió a benefici del Projecte 7 Vides, associació sense ànim de lucre dedicada al rescat de gats abandonats, ferits i malalts. “Sabíem que havíem de projectar el film a casa nostra, a Terrassa, però volíem fer-ho per una bona causa”, expressa Alberto Zúñiga. La projecció començarà a les 18 hores, amb un preu d’entrada de 4 euros, i comptarà amb un col·loqui posterior amb el director del llargmetratge. Tota la recaptació de la funció es destinarà íntegrament a aquesta entitat local.