Terrassencs per llegir aquest estiu

L’estiu ofereix més temps per dedicar-lo a la lectura. Sigui prenent el sol a una tòrrida platja de sorra fina o després d’un dia d’excursions enmig de la natura en plena muntanya, un llibre és una opció òptima per passar més fàcilment els moments morts que queden quan la rutina no estreny els horaris. En aquesta ocasió, us fem unes recomanacions de llibres que tenen una relació directa amb Terrassa per tal que, per molt idíl·lica que sigui la destinació vacacional en què us trobeu, no oblideu la ciutat que us esperarà a la tornada del vostre respir.

Les desventures d’Arquímedes Cadavall, d’Andreu Grau (Angle Editorial, 2013)

Arquímedes no només és el nom d’un conegut filòsof grec o d’un carrer molt transitat de la ciutat de Terrassa, sinó que també és com es coneix el protagonista d’aquesta història. La seva aventura, ambientada a la Terrassa contemporània, tracta sobre la cerca del pare d’Arquímedes, un home que viu sol i no sap cuidar-se per ell mateix i que ha desaparegut de sobte. En aquesta novel·la, l’autor Andreu Grau ha volgut embarcar el protagonista en un viatge on, per poder fer el següent pas, s’ha de reconciliar amb els valors més elementals d’una societat com la d’avui. Grau és llicenciat en Història i treballa de documentalista a la Universitat Autònoma de Barcelona.

El principi d’incertesa, de Sònia Guillén (Contraluz Editorial, 2025)

I si hi ha persones que viuen una doble vida: una al món real i l’altra al quàntic? Doncs Squark, un assassí en sèrie obsessionat amb la branca de la física que estudia la matèria a escales diminutes, s’encarrega de segrestar i eliminar aquests subjectes “superposats”. Serà feina de la policia i d’una científica en hores baixes el fet d’aturar aquest reguitzell de delictes. Aquesta novel·la de ciència ficció és la darrera obra de Sònia Guillèn, una lectora àvida de llibres més propers a la fantasma i a la pròpia ciència ficció, com són els escrits per Asimov, Tolkien i Orwell. La seva carrera com a escriptora va ser tardana, però ja ha publicat quatre títols, alguns dels quals premiats.

Pedra, paraula, ànima, de Pep Cortès (Universitat Autònoma de Barcelona, 2024)

Per a aquelles persones que prefereixen la poesia per mantenir un estat de relaxació més profund, o per a aquelles que simplement gaudeixen dels bons versos, “Pedra, Paraula i Ànima”, de Pep Cortès, és la millor opció terrassenca. Aquesta obra és un espai per fugir de les presses, les corre-cuites i l’estrès de la quotidianitat, aquell punt i coma que busquem, precisament, quan marxem de vacances. 59 poemes, a més d’un poema síntesi final, amb els quals Pep Cortès, terrassenc de naixement i resident actualment a Vacarisses, va guanyar el XXVII Premi de Poesia Miquel Martí i Pol, atorgat per la UAB, l’any 2022. A més de poeta, Cortès també és pintor.

La Quintilla, de Francesca Caballero Priego (Círculo Rojo Editorial, 2024)

Entre les oliveres del “cortijo” de La Quintilla hi ha un cos mig nu d’una dona. Amb aquesta premissa, Francesca Caballero Priego, l’autora del llibre, ens trasllada a la Còrdova del 1920, un període fosc dominat pels “senyorets” del camp andalús. Ella és filla de Terrassa, però de pares cordovesos i ha escrit la novel·la amb el record constant de la seva mare, que va viure (o més aviat malviure) a una casa de camp semblant a la que apareix a l’obra. La història és inventada, però l’ambient que es respira en les seves pàgines, ple de folklore del sud d’Espanya, és ben real, tal com el va poder viure ella de petita. L’autora defineix la història com una novel·la negra amb tocs costumistes.

El dia dels ximples, de Pere Figueras i Vigara (Clandestina, 2024)

Si la teva manera de desconnectar és a base d’una bona rialla, “El dia dels ximples” és ideal. Comèdia negra que frega l’absurd barrejada amb el drama de la desesperació més absoluta quan veus la teva vida enfonsar-se. La història, escrita per Pere Figueras, s’explica des del punt de vista de tres companys de feina que són acomiadats de la feina i organitzen una banda criminal que fa la vida impossible al mateix sistema que els ha destruït les expectatives d’un futur estable i apacible. Una història de poderosos contra desfavorits que l’experiodista i actual documentalista de l’Arxiu Tobella ha escrit per posar en evidència el nivell d’estupidesa, ineptitud i corrupció d’un sistema fallit.

Mai no et podré estimar, de Josep Górriz (Edicions Baula, 2017)

Les matemàtiques són fredes, calculadores, ordenades i predictibles, igual que la vida de la Lorena. Tot i això, els humans no són ordinadors, i existeixen factors que desestabilitzen els resultats i generen errors i accions fora del que s’ha calculat amb anterioritat. En el cas de la Lorena, aquest factor desestabilitzant té nom, Xavi, i té un potenciador, l’amor. “Mai no et podré estimar” és la frase que la mateixa protagonista li diu a la persona que ha trasvalsat tots els plans d’una vida tranquil·la, però sense estimar ni ser estimada. Aquest llibre psicològic i d’amor, fruit de Josep Górriz, és part de la seva extensa obra, que acumula 76 escrits, alguns dels quals traduïts a altres llengües.

Milagro en el agua, de Joan Francesc Fondevila (Alberto Uribarri González, 2024)

Les inundacions del Vallès l’any 1962, les quals van afectar greument Terrassa, són l’escenari de “Milagro en el agua”, una història de resiliència i humanitat al voltant d’alguns vilatans terrassencs. L’escrit de Joan Francesc Fondevila narra la resurrecció comunitària que va haver de dur a terme la ciutat a marxes forçades amb una mescla de l’estil narratiu amb passatges històrics i gairebé periodístics, cosa que li permet fer arribar les emocions dels personatges d’una manera més directa al lector. Fondevila, periodista, professor i tecnòleg, va ser guardonat amb el I Concurs de Literatura Amorosa i Eròtica Berez-Haziku amb aquest llibre.

Por bruja y hechicera, de Francine Zapater (Contraluz Editorial, 2025)

Terrassa ha tingut històries recurrents amb dones acusades de bruixeria al llarg del seu passat. “Por bruja y hechicera” vol aprofitar aquest context per donar forma a una noia francesa del segle XVII que fuig de la seva terra natal i va a parar a Terrassa per intentar refer la seva vida després de l’assassinat del seu pare. Tot i això, una mala relació amb qui no toca, i una altra bona que és qüestionable, juntament amb la seva feina de sanadora, causa una malaurada acusació de bruixeria. Francine Zapater, l’autora del llibre, té una carrera d’èxit en la literatura, essent una de les quatre autores més llegides als Estats Units al 2013 amb la seva trilogia “Luna azul”.