25 anys pintant la vida amb colors

La pintora terrassenca Elisa Aymerich inaugura aquest dissabte 9 d'agost, a les 12 hores, una exposició retrospectiva al Recull Històric de Mura, l’edifici que havia estat l’antic ajuntament. La mostra, que també inclou una selecció de la seva pintura actual, es podrà visitar els dissabtes, diumenges i festius de 12 a 14 hores fins a l’11 de setembre.
Aymerich explica que aquesta proposta permetrà al públic veure com ha evolucionat el seu estil: “La meva pintura ha canviat molt en 25 anys. Ara és més espontània, amb colors més vius i valents”. L’artista confessa que, tot i que continua dibuixant paisatges, avui en dia dedica gran part de la seva producció als retrats.
Podem dir, doncs, que l’exposició es divideix en dues parts. D’una banda, hi ha la seva obra més antiga, centrada sobretot en paisatges, i de l’altra, peces més recents que busquen transmetre “vitalitat, alegria i espontaneïtat”. Entre les pintures exposades hi ha bodegons i oliveres de Mura, la font de Canaletes, tres representacions de Montserrat, i fins i tot una Moreneta amb colors vius. Els visitants també hi trobaran tres retrats molt especials: Messi, La Gioconda i Freddie Mercury.
Pel que fa a la tècnica, Aymerich destaca que també ha evolucionat amb el temps: “Pels retrats, la tècnica que utilitzava abans era el pinzell, però ara ho faig amb espàtula”.
La relació de l’artista egarenca amb Mura ve de lluny. El seu sogre és el reconegut pintor terrassenc Ignasi Verdós, de 93 anys, amb qui va començar a pintar al municipi. “Ell tenia una casa a Mura i, fa uns 30 anys, anava allà per pintar amb ell”, explica. Fa set anys ja va presentar una exposició a Mura, i ara repeteix amb una proposta que considera molt personal.
La seva forma d’evadir-se
Per a l’artista, pintar és la seva manera d’oblidar-se de tot. “Pintar és la forma que tinc d’evadir-me”, afirma, tot afegint que “tothom necessita una vàlvula d’escapament en la seva quotidianitat”. Assegura, a més, que és el seu moment de “relax” i que ho fa cada dia. Quan està immersa en una obra, avisa que “l’Elisa no està disponible”.
Elisa Aymerich també agraeix al municipi l’oportunitat de mostrar la seva obra: “Dono les gràcies a l’Ajuntament de Mura per donar-me la possibilitat de presentar aquesta exposició”. Encara que l’horari oficial sigui només en caps de setmana i festius, ella passarà tot el mes a Mura i facilita una via directa per concertar visites entre setmana a través del seu telèfon: 609 770 091.
Des que es va jubilar el 2019 com a infermera, Aymerich pinta cada dia i també realitza retrats per encàrrec. I ja té nous projectes: “No hi ha cap data definida, però pròximament faré una exposició a Sant Cugat amb paisatges de Barcelona”.