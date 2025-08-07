Terrassa a la pantalla

L’estiu és sinònim de temps lliure, de desconnexió i, sovint, de posar-se al dia amb pel·lícules i sèries. És el moment ideal per descobrir produccions que tenen una connexió amb Terrassa. Et proposem una dotzena de títols:
"LA MESITA DEL COMEDOR" - Amazon Prime (2023)
Rodada íntegrament en un pis de Terrassa, aquesta pel·lícula de terror domèstic dirigida per Caye Casas narra com un regal aparentment innocent desencadena una espiral de violència en una parella. “La Mesita del Comedor” és un film potent i impactant que ha guanyat reconeixement internacional i s’ha elogiat per la tensió que genera.
"TIERRA DE NADIE" - Amazon Prime (2025)
Thriller dirigit pel terrassenc Albert Pintó i estrenat el passat mes de març. Ambientat a la província de Cadis, el film segueix tres vells amics –un guàrdia civil, un pescador que acaba en el negoci de la droga i un funcionari judicial– atrapats entre llei i delinqüència en un entorn cada vegada més hostil.
"TE ESTOY AMANDO LOCAMENTE" - Netflix (2023)
Film dirigit per Alejandro Marín, graduat a l’Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (ESCAC), amb escenes rodades a Terrassa. Ambientada a la Sevilla dels setanta, mostra la lluita d’una mare per entendre i defensar el seu fill homosexual.
"SIN HUELLAS" - Amazon Prime (2023)
Sèrie d’acció i humor amb escenes rodades als platós del Parc Audiovisual de Catalunya (PAC). De moment, hi ha una temporada amb vuit capítols que expliquen les peripècies de dues treballadores de la neteja implicades en un crim que no han comès.
"LA ÚLTIMA NOCHE EN TREMOR" - Netflix (2024)
Rodada parcialment al Parc Audiovisual, aquesta minisèrie de vuit capítols basada en el “best-seller” de Mikel Santiago està protagonitzada per Javier Rey i compta amb la participació dels joves actors locals Biel Crespi i Jordi Catalán. És un thriller psicològic que explora secrets ocults en un poble amagat.
"SABEN AQUELL" - Amazon Prime, HBO Max i Movistar Plus (2023)
El biopic sobre l’humorista Eugenio, dirigit per David Trueba, inclou escenes filmades al Mas Viver de Torrebonica, que recrea amb èxit l’ambient dels anys seixanta i setanta. Narra la seva transformació de joier a icona de l’humor “underground”, protagonitzada per David Verdaguer i Carolina Yuste.
"WOLFGANG" - Movistar Plus (2024)
Dirigida per Javier Ruiz Caldera, graduat a l’ESCAC, aquesta comèdia dramàtica segueix la història de Wolfgang, un nen de deu anys amb alt coeficient intel·lectual i autisme, que després de la mort de la seva mare es veu obligat a viure amb un pare desconegut. El protagonista és el joveníssim actor terrassenc Jordi Catalán, que va ser escollit entre més de 700 nens.
"WHO IS ERIN CARTER?" - Netflix (2023)
Sèrie britànica de set episodis amb acció trepidant i girs de guió, rodada als platós del Parc Audiovisual, però també a la riera de les Arenes i fins i tot a Matadepera. Narra la història d’una professora anglesa a Barcelona que es veu embolicada en un robatori de supermercat.
"A TRAVÉS DE MI VENTANA" - Netflix (2022)
El Parc Audiovisual va acollir els rodatges de les dues primeres parts de la trilogia romàntica protagonitzada per Ares i Raquel: “A través de mi ventana” (2022) i “A través del mar” (2023). Basades en les populars novel·les d’Ariana Godoy, formen part d’un èxit juvenil de Netflix que es completa amb “A través de tu mirada” (2024). La saga narra una intensa i complicada història d’amor entre dos joves de mons oposats.
"NOWHERE" - Netflix (2023)
El director egarenc Albert Pintó firma aquest thriller de supervivència sobre una dona embarassada (Mía) que fuig d’un règim totalitari i queda a la deriva dins d’un contenidor al mig del mar. Mía s’enfrontarà a tot per a salvar la vida de la seva filla i retrobar-se amb el seu marit. Tot un èxit a Netflix.
"A MUERTE" - Apple TV, ATresPlayer (2025)
Comèdia romàntica creada i dirigida per Dani de la Orden (graduat a l’ESCAC), rodada en gran part al Parc Audiovisual. Són set episodis que expliquen la història de dues persones que connecten després d’un funeral; ella, una publicista embarassada, i ell, diagnosticat amb un càncer al cor.
"PUBERTAT" - HBO Max (Setembre 2025)
Rodada a diversos escenaris de Terrassa –com per exemple, a Cal Reig– amb la colla dels Minyons, aquesta sèrie de sis capítols dirigida i protagonitzada per Leticia Dolera és un drama familiar que aborda tabús i herència psicològica a través d’una denúncia d’agressió sexual en un entorn casteller. S’estrenarà el pròxim mes de setembre a HBO Max i posteriorment a 3Cat.