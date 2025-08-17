Set sèries “made in” Terrassa que pots veure a plataformes

Aquesta tardor, HBO estrenarà la sèrie "Pubertat", ambientada dins la colla castellera Minyons de Terrassa dirigida per Leticia Dolera. Serà, sens dubte, una de les estrenes més esperades de la temporada 2025-2026. Després del seu pas per la plataforma, es podrà veure a Televisió de Catalunya.
Abans, però, podem gaudir de diferents sèries a les plataformes d’”streaming”. Us n’oferim set, totes elles rodades a Terrassa, on l’epicentre del Parc Audiovisual continua atraient cada vegada més talent nacional i internacional. Per bé que totes les sèries s’han rodat fonamentalment al Parc Audiovisual, si pareu atenció, en algunes hi reconeixereu altres zones de la ciutat. I fins i tot de la comarca.
Una de les set propostes que us oferim en aquesta mena de particular “Seven Chances” serièfil la dirigeix precisament Dolera. Es tracta de la divertidíssima “Vida perfecta”, on explora en clau de comèdia la doble dificultat de ser mare i de tenir com a pare un noi amb discapacitat. També en clau còmica, Berto Romero ens sorprèn a “Mira lo que has hecho”. En una tesitura més fosca, trobem les propostes de dos vells coneguts, Oriol Paulo ("La última noche en Tremor") i Pau Freixas ("Los sin nombre"), així com "El cuerpo en llamas", el “true crime” sobre el crim de la guàrdia urbana.
“Los sin nombre” (Movistar +, 2025)
Encara al segle passat, el cineasta barceloní Jaume Balagueró estrenava un abandonat Hospital del Tòrax, a Torrebonica, i hi ambientava la fosquíssima novel·la del britànic Rampsey Campbell. Un quart de segle després, ara com a guionista, Balagueró va tornar al lloc on va assegurar haver vist “coses molt estranyes” i ens ofereix una sèrie que posarà a prova els nostres nervis i la nostra capacitat per passar por. La història comença quan la Claudia rep la trucada telefònica de la seva filla morta, l’Angela, i li demana que vagi a buscar-la. De debò està viva?
“La última noche en Tremor” (Netflix, 2024)
Més que correcta adaptació de la novel·la del biscaí Mikel Santiago “La última noche en Tremore Beach”. Explica la història d’un músic i compositor en crisi que es reclou en un poble costaner del nord d’Espanya, el Tremor del títol. Els únics veïns que té són un matrimoni que viu a tocar de la platja. Durant una tempesta, pateix un accident i comença a patir unes pertorbadores visions sobre els seus peculiars veïns. Si us agraden els “thrillers” recaragolats, aquesta és la vostra sèrie.
“La Academia” (Prime Video, 2024)
Aquesta sèrie, adreçada a un públic juvenil, farà les delícies dels vostres fills si els agrada el futbol. Narra les aventures i desventures d’un grup de nois i noies futbolistes que somien a arribar a l’elit i treballen de valent al centre de formació Apolo. Però els joves aspirants a futbolistes no només es dediquen a entrenar. Al centre, també hi ha temps per a tota mena de vida social.
“El cuerpo en llamas” (Netflix, 2023)
Pocs casos criminals hi ha més mediàtics que el de la guàrdia urbana de Barcelona que va assassinar la seva parella amb la complicitat del seu amant. Podria semblar difícil que una història de la qual ho sabem absolutament tot, tingués interès en la seva posada en escena com a ficció. Però Úrsula Corberó i Quim Gutiérrez doten els seus personatges d’una veritat extraordinària i el conjunt funciona com un “thriller” d’alt voltatge que intenta ser fidel a la història original, per bé que amb algunes llicències. La sèrie es pot acompanyar del documental “Las cintas de Rosa Peral”, també a Netflix.
“Quién es Eric Carter?” (Netflix, 2023)
La sèrie nord-americana “Who is Erin Carter?” va arribar a situar en el número 1 de les més vistes a tot el món. Explica la història d’Erín Collantes, una professora britànica que es trasllada a Barcelona. Es veu implicada en un robatori en un supermercat. Quan un dels lladres la reconeix, tot s’embolicarà.
“Vida perfecta” (Movistar +, 2019, 2 temporades)
Poques sèries tan refrescants i necessàries com aquesta “Vida perfecta” de Leticia Dolera. S’endinsa en la vida de tres dones que ja han superat la trentena i es troben en plena crisi existencial. La María (Dolera) és una dentista a qui la vida se li ensorra i es veurà abocada a cometre una bogeria (amb Enric Auquer, per cert). La segona és la seva germana Esther, una pintora “hippie” que no pot viure del seu ofici. La tercera, la seva amiga Cristina, és una advocada d’èxit, però ben infeliç.
“Mira lo que has hecho” (Movistar +, 2018, 3 temporades)
Si no sabéssim que és una sèrie espanyola (o catalana, pel cas és el mateix), ens pensaríem que som davant d’una comèdia d’èxit nord-americana. Amb un enginy fora de qualsevol dubte, Berto Romero demostra aquí que és molt més que un còmic. Explica la història de la seva vida, o de la que hauria pogut ser la seva vida. Fa d’ell, de fet, un humorista d’èxit casat amb una anestesista, que esperen un fill.