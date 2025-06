Terrassa, territori friki

La cultura japonesa, a través del manga, la literatura nipona semblant al còmic, i l'anime, les sèries de dibuixos animats, ha estat un fenomen que ha explotat en els darrers anys a Catalunya. Terrassa no ha escapat a aquesta allau de la cultura 'otaku', que cada vegada ha anat agafant rellevància a la ciutat amb botigues especialitzades en el món friki, com la Nikochan o l'Andròmina, i amb projectes com el que ha tingut lloc aquest dissabte al Cinema Catalunya: l'AnimEgara. De fet, només passejant pel carrer de Sant Pere es podia observar com l'esperit friki ja desbordava les portes del Catalunya i alguns personatges com en Pikachu i Charizard, de la famosa sèrie 'Pokemon', rebien els assistents al cinema.

Aquesta jornada, organitzada per Frikassa, ha proposat la projecció de tres pel·lícules japoneses doblades al català de franquícies ben conegudes, no només pel públic habitual d'aquest tipus de produccions audiovisuals, sinó també per a persones que de petits posàven el 3XL, l'antic canal de contingut per a adolescents de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Precisament la primera pel·lícula anava dirigida a aquest públic, el nostàlgic, que ha pogut tornar a la seva joventut més primerenca retrobant-se amb en Detectiu Conan al film 'El Detectiu Conan Million Dollar Pentagram'.

Un d'aquests fans de tota la vida és en Marçal que, juntament amb altres amics de fora de Terrassa, ha vingut expressament a la ciutat des de Sant Quirze per veure en Detectiu Conan a la gran pantalla. Ha comentat que el fet de tenir contingut d'aquesta sèrie en català ha "mantingut viva" la seva nostalgia. En Jordi, un amic seu que també l'ha acompanyat a la marató d'anime, i ell han muntat comunitats a X i a Discord (una aplicació de comunicació telemàtica) on es comenten episodis del Detectiu Conan. "Està molt guai, perquè comparen el doblatge en català amb el japonès", ha explicat la tercera membre del grup, la Carla.

L`objectiu final de Frikassa és organitzar una convenció similar al Sló del Manga de Barcelona però a Terrassa

Lluís Clotet

A més de la pel·lícula del famós nen detectiu, també hi ha hagut una sessió de 'El viatge de Chihiro', del conegudíssim estudi d'animació Ghibli, estil del qual es van posar de moda les imatges generades amb intel·ligència artificial, i la clàssica 'Akira'. "Volíem intentar cobrir diverses franges d'edat; una més infantil amb el Detectiu Conan, una més transversal amb Chihiro i una més clàssica amb 'Akira', ha apuntat la secretària de Frikassa, Ariadna Closa. De fet, l'ordre també està pensat per adaptar-se a tots els públics: "Com Akira és una mica més adulta, incòmoda i delicada la fem a la franja nocturna".

Un dels aspectes importants de l'AnimEgara és que tots els fils estan doblats al català, una qüestió que, tret dels animes que s'emetien al 3XL o al Super 3, no n'hi havia gaire oferta fins fa poc. En Marçal opina que "fan falta continguts en català" que les noves generacions puguin gaudir per atraure-les a parlar la llengua, una opinió que comparteix amb la seva amiga Carla: "Nosaltres hem viscut l'època d'or de l'anime en català amb el 3XL, i ara ens agradaria que la gent pugui tenir aquest tipus d'infància i adolescència", ha comentat.

Els seguidors d'aquest tipus de continguts coincideixen que l'anime, tot i tractar-se de dibuixos animats, no són cosa per a nens petits. "Chihiro pot ser de dibuixos animats però té molta més profunditat i simbolisme que de petita no hagués pillat", ha afirmat la Carla, que ha afegit que de ben segur no ha captat tots els missatges que té ocults la pel·lícula. Per la seva banda, Ariadna Closa creu "ha ajudat a trencar el marc mental què l'anime és infantil" el fet què moltes persones que van començar a veure sèries d'animació japoneses de petits les segueixen consumint de grans. A més, ha afegit, "l'anime és un reflex de la societat actual" tot i les diferències culturals que pot haver-hi entre la cultura occidental i la japonesa, ja que "els mateixos problemes que oprimeixen el món (com el masclisme o la queerfòbia) també passen a l'anime".

Un Saló del Manga a la terrassenca

L'AnimEgara és un graó més per impulsar la Frikassa cap a l'objectiu que va motivar la seva creació: fer una espècie de convenció per al públic friki de l'estil del Saló del Manga, però a Terrassa i en català. "Volem que hi hagi un esdeveniment que s'anomeni Frikassa que sigui friki i transversal", ha explicat Closa, el que inclouria als aficionats al manga, als animes, als videojocs i a la literatura de ciència ficció i fantàstica, entre molts d'altres.

Els projectes d''otakus' i frikis cada vegada tenen més presència arreu de Catalunya, ha comentat Closa, "no només a grans poblacions, sinó també a pobles petits", ja que hi ha persones que "s'estan adonant que és una manera factible d'atraure gent i de moure el teixit econòmic de les localitats".

La secretària de la Frikassa pensa que hi ha potencial en la ciutat i el fet que el "frikisme" estigui cada vegada més de moda ajuda a fer que les iniciatives com l'AnimEgara tinguin èxit. "A diferència de quan jo era adolescent, els frikies de la meva generació han crescut, tenen fills i els han 'adoctrinat', cosa que, amb l'ajuda de la globalització, ha normalitzat el 'frikisme'", ha afirmat Closa, i ha afegit que vol pensar que Terrassa és friki, si no, "segur que ho és més que Sabadell".