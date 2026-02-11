Vivaldi puja a l’escenari a Terrassa

Vivaldi a Terrassa? Sí, en esperit, almenys. La companyia Spellbound Contemporary Ballet porta a la ciutat una coreografia basada en l’obra del vitalista compositor barroc. L’espectacle, sota la direcció i coreografia de Mauro Astolfi, és una producció italiana que tradueix la música d’Antonio Vivaldi a la dansa contemporània. Es tracta de “Vivaldiana”, un viatge coreogràfic pel món de Vivaldi que es podrà veure aquest dissabte vinent, a les 20 hores, a LaFACT.
“En un context marcat per la racionalitat, Vivaldi va destacar per la seva capacitat de trencar amb els límits del seu temps i per la seva llibertat a l’hora d’anar a contracorrent. Aquest esperit innovador és el que defineix el seu geni”, assenyala la presentació de l’esdeveniment. A partir d’aquesta idea, el directori i coreògraf Mauro Astolfi converteix en moviment algunes obres de Vivaldi “per plasmar el seu talent i habilitat per reinventar la música barroca”.
Gairebé 30 anys
“Vivaldiana” és el darrer títol de la companyia de Roma, que va actuar per primera vegada a la Temporada BBVA de Dansa de LaFACT l’any 2017. La companyia va ser fundada el 1994 per Mauro Astolfi després de treballar als Estats Units. Dirigida juntament amb Valentina Marini, celebra gairebé 30 anys de trajectòria professional, “posicionant-se com un dels grups italians més competitius i aclamats en festivals d’Europa, Àsia i Amèrica”, destaca LaFACT.
L’Spellbound Contemporary Ballet està en constant evolució i ha produït una àmplia varietat de creacions aplaudides per la seva versatilitat. Degut a aquesta evolució, des del 2011 van afegir el nom de ballet contemporani. Les seves produccions s’han pogut veure a Sèrbia, Alemanya, França, Croàcia, Xipre, Tailàndia, Suïssa, Àustria, Israel, Panamà, Canadà, Rússia i Corea del Nord. El 2012, la companyia Spellbound Contemporany Ballet va fer una gira de cinc setmanes a les ciutats més importants dels Estats Units. El cos de ballarins de “Vivaldiana”, encapçalat per Mauro Astolfi, el formen nou professionals.