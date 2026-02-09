"El Rei Lleó" a Terrassa i altres propostes musicals per als propers mesos

El cicle Més Música arriba a l’Auditori Terrassa amb una quinzena de propostes musicals adreçades a tots els públics. La programació d’aquest cicle musical, que inclou una representació de "El Rei Lleó" en format coral, començarà el proper 1 de març i s’allargarà fins al mes de juny.
El cicle Més Música d’aquest any inclou una quinzena d’actuacions musicals impulsades per l’Ajuntament per a la promoció d’entitats locals dedicades a la música que s'estendran entre els mesos de març i juny. És, indica el consistori, "una programació que complementa i amplia l’oferta professional de música organitzada per l’Ajuntament de Terrassa i que permet també que un gran nombre d’entitats i artistes ofereixin al públic els seus projectes en el marc d’un equipament cultural de primer nivell com l’Auditori Terrassa".
La programació d'aquest 2026 inclou, entre altres propostes, el concert commemoratiu del 25à aniversari de la Banda de Terrassa, el musical "El Rei Lleó", el concert de celebració dels 30 anys de la refundació de l’Ateneu Terrassenc o la VII edició del concurs de composició organitzat per l’Escola Municipal de Música-Conservatori de Terrassa, entre moltes altres propostes.
Pas a pas
El cicle del Més Música s'iniciarà diumenge 1 de març amb el concert "25 amb la Banda de Terrassa". Sota la direcció d’Albert Torrebella, la formació terrassenca dona el tret de sortida al seu 25è aniversari amb un concert dedicat a bandes sonores, sèries i grups que també celebren el seu aniversari.
El dijous 5 de març tindrà lloc el "Concert amb veu de dona" a càrrec de diferents solistes i agrupacions instrumentals de l'Escola Municipal de Música-Conservatori de Terrassa i dins el XXXIX Cicle de Concerts del Conservatori de Terrassa. Oferirà al públic un recull d’obres de compositores d'arreu del món. Segons l'Ajuntament, és un homenatge i un reconeixement a les creadores de música al llarg de la història.
El dissabte 14 de març serà el torn de tot un clàssic. Dins el cicle Terrassa Ciutat Coral, "El Rei Lleó" estarà interpretat pel cor Fil de notes, sota la direcció de Pol Pastor, en versió concert i acompanyats de músics en directe.
El dissabte 11 d’abril, emmarcat també dins el cicle Terrassa Ciutat Coral, el cor Eir Grup Vocal, dirigit per Mercè Pérez, interpretarà el concert "Vol de Veus" una proposta dedicada al cant dels ocells amb un programa que reuneix un repertori tradicional català, cançons d'autor i obres d'estrena de compositors contemporanis.
El dijous 16 d’abril, l’Auditori Terrassa acollirà el concert "Planeta Terra". L’actuació forma part del XXXIX Cicle de Concerts del Conservatori de Terrassa i l’alumnat del Departament de Música de Cambra de l'EMM- Conservatori de Terrassa presentarà el ja clàssic concert audiovisual amb motiu de la celebració del Dia Mundial de la Terra.
El dissabte 18 d’abril segueix el cicle Terrassa Ciutat Coral amb l’actuació de Tons i Sons, sota la direcció de Carles Massó amb el concert "Cor amb Cor". Amb una banda instrumental fixa, "Tons i sons farà gaudir al públic d’aquesta combinació perfecta entre els instruments i les veus del cor", apunta el consistori.
El dijous 23 d’abril, diada de Sant Jordi, i dins el cicle de concerts del Conservatori, l’Auditori Terrassa acollirà l’actuació dels i les alumnes guanyadores de la 7a edició del Concurs de Composició de l’EMM-Conservatori de Terrassa. Aquest any, el concert final serà una festa doble: d’una banda permetrà escoltar, per primer cop en directe, la qualitat i el nivell de totes les peces guanyadores i de l’altra, es farà coincidir la temàtica del concurs amb la diada de Sant Jordi, sumant música, llibres, roses i cultura.
Mes Música seguirà el mes de maig amb el concert commemoratiu dels 30 anys de la refundació de l’Ateneu Terrassenc. Serà el diumenge 10 de maig, amb un espectacle de Joan Martínez Colás que comptarà amb les actuacions de Maria Teresa Vert, Ana Puche, Laia Camps, Khem Iglesis, Sergi Carballo, el MC Cor Barcelona Chamber Choir, i Maria Lilia Cano (piano). Es tracta d'un espectacle que recrea la importància que tenien els ateneus en el període del Modernisme i s'inspira en el que seria la commemoració l'any 1879 de l’Ateneu Lliure de Terrassa.
El dimarts 12 de maig, per commemorar el dia d’Europa. el Trio Arcattia, amb Quim Térmens i Joan Morera als violins i Lluís Heras al violoncel, oferirà el concert "Mira al cel, mira enllà, mira en Terra" amb temes que aniran del barroc fins a la relació històrica entre els compositors europeus Jacques Ibert i Dmitri Shostakovich, per acabar amb la música de dos autors contemporanis terrassencs.
El dissabte 23 i el diumenge 24 de maig, l’Auditori Terrassa acollirà un concert del Taller de Teatre Musical emmarcat dins el XXXIX Cicle de Concerts del Conservatori de Terrassa. L’actuació comptarà amb una selecció de "El fantasma de l’Òpera" amb el Grup vocal i solistes del Taller de Teatre Musical, Cor del Taller de Teatre musical, Orquestra del Taller de Teatre Musical , Alumnes de l’escola d’Art i Disseny de Terrassa i Alumnes de l’Institut Salvador Seguí del grau superior de caracterització. L’actuació comptarà amb Daniel Garcia al piano; Paco Rodríguez com a director d’orquestra; i Jordi Montoliu, director de cor i Dani Coma, director d’escena.
El mes de maig finalitzarà amb una altra proposta del Cicle de Concerts del Conservatori de Terrassa: una doble representació el dissabte 30 i el diumenge 31 de maig d’una selecció de "La flauta màgica" a càrrec del Taller d’Òpera de l’Escola Municipal de Música- Conservatori de Terrassa sota la direcció de Miquel Górriz i Maria Mateu.
El dissabte 6 de juny, Jazzcor, dins el cicle Terrassa Ciutat Coral i sota la direcció de Lucia Béresová, proposa al públic un viatge per la història del gènere musical a través de l’espectacle "Eternament Brodway" amb un recorregut que s’iniciarà als anys 1930 per anar avançant pel jazz i el Broadway clàssic, passant per Lloyd Weber i Schönberg fins al cinema modern i la creació audiovisual catalana.
El dissabte 13 de juny, el Cicle Terrassa Ciutat Coral presentarà el 4veus.Cor dirigit per Mercè Pérez que, acompanyats per l’Orfeó de Sabadell, la formació Veus Cor de Música de Castelldefels i la Jove Orquestra de Cerdanyola (JOC), oferirà el concert "Sunrise Mass" amb una proposta d’obres contemporànies acompanyada de peces com la "Sunrise Mass" d’Ola Gjeilo, una missa coral que uneix tradició i llenguatge actual.
El diumenge 14 de juny i també dins el cicle Terrassa Ciutat Coral, serà el torn de la Coral Nova Ègara amb el concert "La Coral Nova Ègara viatja a través de la nostra tradició musical", sota la direcció de Jordi Lalanza i amb Eduard Sáez al piano. Aquesta proposta musical ret homenatge a tres creadors que han marcat la tradició musical del nostre país: E. Toldrà, F. Mompou i J. Vila.
El dissabte 20 de juny, el Més Música oferirà una nova proposta del cicle Terrassa Ciutat Coral. Es tracta de "Bon Vent, el musical" a càrrec de Veus Evohè, amb la direcció de Lu Yera i l’acompanyament de la Evohè Band. El nou musical de creació pròpia de Veus Evohè narra la història de Marçal Amorós, un noi de Palamós a la Catalunya del 1900 amb ganes de fer un gir a la seva vida.
El diumenge 21 de juny, el Més Música culminarà amb el "Concert de L’Ohrquestra" a càrrec de l’Orquestra simfònica d'exalumnes del Conservatori de Terrassa i emmarcat dins el XXXIX Cicle de Concerts del Conservatori de Terrassa. Amb la direcció de Jordi Montoliu la formació ofereix un concert farcit de melodies ben conegudes per començar a pensar en les vacances, l’estiu i les festes majors.
Certamen internacional
D’altra banda, i fora de la programació del Més Música, però complementant aquesta programació musical, enguany el Festival Internacional de Cant Coral Ciutat de Terrassa celebrarà la seva cinquena edició del 9 al 12 de juliol amb diferents actuacions de cant coral de primer nivell.
El regidor de Promoció Cultural i Audiovisual, Joan Salvador explica que: "Amb la programació del Més Música volem seguir donant suport i fent visibles els diferents projectes musicals impulsats a casa nostra. Un cicle que reuneix un ampli ventall de propostes que posen de relleu la qualitat, la varietat i el talent de les formacions i artistes terrassencs, acostant-los al públic en un espai cultural de referència com l’Auditori Terrassa. Una quinzena d’actuacions que van del musical a la òpera passant pel cant coral i que al llarg dels propers mesos podrem gaudir com a part de l’oferta musical que es programa a l’Auditori".