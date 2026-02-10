Així serà el nou pàrquing del Portal de Sant Roc

El Govern municipal portarà al ple del mes de febrer l’aprovació inicial del projecte de recuperació de l’aparcament del Portal de Sant Roc, una actuació que preveu una renovació integral de l’espai i la construcció d’un nou pàrquing soterrat amb una capacitat total de 219 places. El nou aparcament comptarà amb tres plantes soterrànies i facilitarà l’accés als comerços i serveis de l’entorn, amb l’objectiu de reforçar la competitivitat i la vitalitat econòmica del centre de la ciutat. El projecte s’emmarca també en l’aposta per un model de ciutat més accessible, eficient i sostenible, amb una gestió moderna de l’estacionament.
Les 219 places es distribuiran en 170 per a turismes, 6 per a persones amb mobilitat reduïda, 6 amb punts de recàrrega elèctrica, 19 per a motos i 18 per a bicicletes. L’interior disposarà de dos carrils centrals de circulació de 2,5 metres cadascun i itineraris accessibles per a vianants. Les places de cotxe tindran unes dimensions de 2,5 per 5 metres.
Les obres es duran a terme en quatre fases, amb un termini d’execució de poc més de 24 mesos. Està previst que s’iniciïn a principis del 2027 i compten amb un pressupost de 10.715.234 euros, IVA no inclòs -amb aquest impost, la xifra s'alça als més de 12 milions-.
El projecte està promogut per Egarvia. La redacció del projecte bàsic ha anat a càrrec de l’empresa ICC, mentre que el projecte executiu l’elabora Dopec, S.L., que es troba en fase final abans de la seva presentació per a l’aprovació inicial. La proposta preveu aprofitar el mur perimetral existent, la solera i les rampes rotatòries, i garanteix tant la seguretat dels edificis de l’entorn com la definició d’itineraris accessibles.